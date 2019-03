ARIADNA ROMERO/ Non sa cosa prova per Ghezzal, lui “bugiarda” (Isola dei Famosi 2019)

Ariadna Romero a L’Isola dei Famosi 2019 ha fatto breccia nel cuore di Ghezzal. La modella e attrice cubana, infatti, ha fatto capitolare l’ex calciatore che poco prima di abbandonare la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5 si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che sembrano davvero inequivocabili. Sotto gli occhi curiosi di Riccardo Fogli, infatti, l’ex campione di calcio rivolgendosi alla modella ha detto: “Amore mio sei libera di fare qualsiasi cosa, ma sappi che io ti amo sempre”. Parole che lascerebbero intendere l’interesse di Ghezzal verso la Romero che, dal canto suo, sembrerebbe non aver compreso a pieno il significato visto che ha replicato dicendo: “Ma non serviva che mi dicessi che ero libera”. Ghezzal a quel punto ha voluto nuovamente sottolineare l’intento delle sue parole dicendo alla naufraga qualcosa di davvero inaspettato.

Ghezzal si dichiara a Ariadna Romero

Le parole di Ariadna Romero non sono state molto apprezzate da Ghezzal che come controrisposta ha detto: “Però che mi ami me lo potevi dire. Mi ami?”. Una dichiarazione d’amore in pieno stile da parte dell’ex campione di calcio a cui la modella cubana ha risposto tra le righe con “anche io”. Risposta che arrivata solo dopo che Ghezzal ha prontamente stuzzicato la Romero chiedendole una reazione che poco dopo è arrivata. L’ex calciatore però ha creduto poco alla reazione dell’attrice cubana visto che le ha risposto: “Che bugiarda!”. Uno scambio di battutine che lascia però intendere un chiaro interesse tra i due che, sul finale, si sono lasciati andare in un lungo e caloroso abbraccio.

Pierpaolo Petrelli, l’ex di Ariadna Romero: la verità sul rapporto con Acerbi

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha ospitato Pierpaolo Petrelli l’ex compagno di Ariadna Romero che ha fatto chiarezza sul rapporto tra la modella cubana e il calciatore della Lazio. “Io avevo intuito che lei aveva questa storia con Acerbi, oltretutto li ha presentati un mio amico. Dopo la notizia che è uscita, questo mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: “Come è possibile che Acerbi si senta con Ariadna se nello stesso tempo si frequenta con una mia amica?” ha detto l’ex velino di Striscia La Notizia che ha raccontato di essere molto stupito da questa “storia d’amore”. Il ragazzo ha poi sottolineato di essere molto legato ad Ariadna con cui ha avuto anche un bellissimo bambini: “tutto l’amore che c’è stato, io voglio che abbia vicino una persona rispettosa. Perché il rispetto che deve avere Ariadna, deve averlo soprattutto mio figlio”. Per questo motivo Petrelli ha difeso la ex compagna attaccando Francesco Acerbi: “Se una persona che allo stesso tempo che vede Ariadna, vede anche un’altra, dubito che possa nascere qualcosa di buono tra i due”.



