Caterina Balivo, Vieni da me a rischio chiusura?/ In TV la domenica: l’indiscrezione

Vieni da me di Caterina Balivo a rischio chiusura? La trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai nel primo pomeriggio, non è mai decollata e gli ascolti TV sono sempre stati fin dall’esordio, il vero problema. La conduttrice, ha fatto il salto di qualità, passando dalla seconda rete Rai alla prima ma le cose, nonostante il profuso impegno, non sarebbero andate come previsto. Questa almeno, l’indiscrezione che giunge da Dagospia: “Il pomeriggio di Rai 1 è finito nel mirino per i costi superiori ai 30 milioni di euro. Dopo l’ormai certa chiusura de Il Paradiso delle Signore nel mirino sarebbe finito il programma di Caterina Balivo che continua a ottenere ascolti deludenti. Lo spazio dalle 14 alle 15.40 è inchiodato da giorni al 12% di share, nonostante l’allungamento della durata e in alcuni casi la scomparsa del blocco pubblicitario dopo il Tg 1 delle 13.30″, si legge sul sito. Caterina Balivo per mettere in piedi questo nuovo progetto, ha dovuto anche lasciare “Detto Fatto”, format di Rai2 che invece, con la conduzione di Bianca Guaccero, viaggia a gonfie vele.

Vieni da me a rischio chiusura? L’indiscrezione

Con la probabile chiusura di “Vieni da me”, che fine farebbe Caterina Balivo? Si vocifera che l’ex Miss potrebbe appropriarsi della domenica pomeriggio di Rai1, attualmente nelle mani di Cristina Parodi (la prima parte è gestita da Mara Venier con Domenica In). “La prima volta” infatti, nonostante il fortissimo traino della “Zia”, non sta ottenendo il risultato sperato e perde clamorosamente la sfida contro Barbara d’Urso, in onda nello stesso orario con Domenica Live, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A quanto pare quindi, la Balivo potrebbe sostituire la Parodi mentre la Venier, rimarrebbe nella prima parte della domenica. La veneziana infatti, ritornando in Rai ha portato una bella ventata di aria fresca al programma, battendo più di una volta, la Carmelita Nazionale. Vedremo se queste indiscrezioni si riveleranno veritiere oppure no.

