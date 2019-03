CLAN RODRIGUEZ/ All’Isola dei Famosi per Jeremias? “È stato uno dei pochi sinceri”

Sarà il clan Rodriguez a difendere l’avventura di Jeremias all’Isola dei Famosi 2019? Dopo le recenti polemiche scatenate dalla presenza del naufrago in Honduras, a tirare fuori gli artigli è stata Cecilia, che sui social ha difeso a spada tratta l’operato del suo amatissimo fratello. In particolare, la piccola di casa Rodriguez ha risposto alla domanda di una follower, che qualche ora fa le ha chiesto il suo parere sull’eliminazione di Jeremias. Ecco le sue parole: “Purtroppo L’Isola dei famosi non è un reality dove arriva la verità a casa”, spiega la sorella di Belen riferendosi, soprattutto, all’assenza, in questo genere di reality, delle telecamere 24 ore su 24. “Jeremias – prosegue poi Cecilia – è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti”. A chi è rivolta la sua ultima frecciatina?

Cecilia: “Soleil? Devo prima conoscerla”

A finire nel mirino del Clan Rodriguez, e in particolare in quello di Cecilia, è stata anche Soleil Sorge, che all’Isola dei Famosi 2019 è riuscita a instaurare con Jeremias un legame piuttosto intimo. La loro relazione, però, a quanto pare non è ben vista da Cecilia, che raggiunta da Gossip.it ha ammesso di volerla conoscere un po’ meglio prima di formulare il suo giudizio: “La verità è che con lei ho avuto sempre non dico qualche problema, ma ha un carattere molto forte e non l’ho mai capita – spiega la sorella di Belen – invece adesso, vedendola un po’ di più all’Isola, penso che abbia un carattere altrettanto forte e che spesso non trovi il modo giusto per dire le cose e così viene attaccata”. E sul fatto che che l’ex di Luca Onestini sia attualmente al fianco del suo amatissimo fratello, ha rivelato: Devo prima conoscerla, ma se lui è felice, lo sono pure io. Viva l’amore!”

In studio anche mamma Veronica Cozzani?

Ancora poche ore e il cosiddetto Clan Rodriguez potrebbe ricongiungersi nel salotto dell’Isola dei Famosi 2019. Questa sera è infatti previsto il ritorno in Italia di Jeremias, che probabilmente verrà accolto dall’abbraccio di sua sorella Cecilia, già presente in studio la scorsa settimana, e dagli altri componenti della famiglia. I fan di Belen sperano però di poter vedere in studio anche mamma Veronica Cozzani, che sui social, coni suoi 187 mila followers, è oggi una celebrità al pari dei suoi tre figli. Per il momento non abbiamo notizie certe sulla loro presenza nello studio di Alessia Marcuzzi, ma sono in molti a sperare che questa sera, con il ritorno a casa di Jeremias, la famiglia possa ricomporsi in presenza, soprattutto, di papà Gustavo, che nei mesi scorsi è finito al centro delle cronache a causa di un malessere. Un appuntamento imperdibile, quindi, per tutti i fan della famiglia Rodriguez, che questa sera potrebbe riunirsi su Canale 5 e lasciarsi alle spalle tutti i problemi del passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA