Cristina Buccino/ Foto hot nel deserto: l’ex naufraga infiamma Dubai e i social

Cristina Buccino vola a Dubai e regala ai suoi fan una foto ad alto tasso erotico. In vacanza nel deserto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scelto di indossare un paio di short e un top sfilacciato per lo scatto, ma lasciando intravedere il décolleté. Un fisico perfetto quello mostrato tra la sabbia e le dune da Cristina Buccino, che ha pubblicato sui social gli scatti bollenti in costume da bagno o in abiti che però lasciano davvero poco all’immaginazione. La 33enne calabrese, originaria di Castrovillari, si è mostrata anche nelle Instagram Stories. A infiammare non è il sole, ma il suo fisico seducente. Infatti molti followers hanno dimostrato di apprezzare le foto. Nei due scatti pubblicati ha raccolto oltre 120mila “mi piace”, lasciati in buona parte da alcuni dei suoi oltre 2,4 milioni di seguaci. «Stop for a minute» e «Desert vibes…», sono le didascalie scelte da Cristina Buccino alle foto che stanno facendo impazzire i social.

CRISTINA BUCCINO, FOTO HOT NEL DESERTO

Ma Cristina Buccino aveva già “scaldato” l’atmosfera su Instagram con delle foto in intimo. Attivissima sui social, dove condivide frequentemente momenti della sua vita quotidiana, ha pubblicato anche degli scatti con la sorella Maria Teresa, che di professione fa l’arredatrice. Nessun pigiamone di flanella per le due sorelle, che invece posano sicure e sensuali di fronte all’obiettivo. Letto e luci soffuse, Cristina e Maria Teresa si mostrano con la lingerie in pizzo nero. Body e completo intimo trasparante lasciano ben poco all’immaginazione dei loro followers. La notorietà della bella calabrese ha fatto sì che anche le sue due sorelle acquisissero popolarità. Non c’è solo Maria Teresa, ma anche Donatella che sogna un futuro da biologa. E la bellezza tipicamente mediterranea sembra essere proprio una dote di famiglia. Le due sorelle infatti non hanno nulla da invidiare alla bellezza della sorella Cristina.

