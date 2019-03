David e Cristina/ Uomini e donne, tra i due spunta Ida Platano ma…

Amore sì o no? David e Cristina sono due dei protagonisti di Uomini e donne e del trono over ma se in questi ultimi due, tre mesi la loro conoscenza è andata avanti a gonfie vele, adesso tutto sembra remare contro alla coppia. A rovinare un po’ le cose tra loro è stata Ida Platano. La bella ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di mettersi in gioco accettando il numero di David che, ad onor del vero, l’aveva notata da quando è arrivato in studio a Uomini e donne ma all’epoca la bella biondina era già impegnata con il suo ex. Adesso sembra che i tempi siano maturi per la loro conoscenza e David ha colto la palla al balzo uscendo con lei e sentendola per tutta la settimana a discapito della sua relazione con Cristina che non ha preso bene la novità.

IDA PLATANO TRA DAVID E CRISTINA MA RICCARDO…

La dama ha rivelato di non essere al corrente della voglia di David di conoscere Ida Platano e nemmeno del fatto che le abbia dato il numero e questo non fa altro che peggiorare le cose. Le accuse di Cristina non sono mancate nell’ultima puntata di Uomini e donne e dopo una settimana di liti sembra proprio che il cavaliere sia arrivato alla conclusione che sia meglio chiudere le cose con lei e guardare avanti conoscendo magari Ida. Quest’ultima, dal canto suo, ha fatto un passo indietro mettendo in chiaro che non vuole essere il pomo della discordia tra i due. Il triangolo ha creato tensione anche con Riccardo Guarnieri tanto che le anticipazioni parlano addirittura di una grande lite tra i due, una lite così violenta tanto da richiedere l’arrivo in studio della sicurezza. Al momento sembra che la lite non andrà in onda in tv, ma le cose con Cristina come finiranno?

