Fabrizio Corona ospite di Barbara d’Urso/ Dopo il caso Fogli dell’Isola: è ufficiale!

Fabrizio Corona dopo il terribile videomessaggio inviato a Riccardo Fogli nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi 2019, torna nuovamente a Mediaset. In tantissimi si stanno lamentando sui social, specie per l’incoerenza di Pier Silvio Berlusconi che licenzia capoprogetto e autori ma continua ad ospitare l’ex fotografo dei vip delle sue trasmissioni. Questa volta, la news che stiamo per darvi ha veramente dell’incredibile. Ed infatti, dopo anni di litigi, frecciatine nemmeno tanto velate e rigide prese di posizione, Barbara d’Urso lo intervisterà nel corso di “Live Non è la d’Urso” che debutterà proprio mercoledì 13 marzo 2019, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Gli estimatori di Carmelita, compresi gli #AmiciDiTwitter, sono furiosi con la ruspante conduttrice napoletana, accusata di pensare solamente agli ascolti e non al volere del pubblico. Probabilmente però, Barbarella farà in modo di rimproverare il catanese per avere affrontare le presunte corna della moglie di Riccardo Fogli, senza il minimo tatto.

Fabrizio Corona ospite di Barbara d’Urso dopo il “corna-gate”

I piccoli passi di un ipotetico riavvicinamento, si erano palesati già nel corso delle precedenti settimane. Ed infatti proprio di recente, Fabrizio Corona aveva nuovamente chiesto scusa a Barbara d’Urso. “C’è una cosa che non ho fatto da quando sono uscito dalla galera, ed è chiarirmi con Barbara d’Urso. Le devo delle scuse, a lei e a suo figlio, mi dispiace per le cose che avevo pubblicato su suo lui, si possono avere discussioni reciproche ma i figli vanno lasciati fuori da tutto. Eravamo amici, ora neanche ci salutiamo più. Vorrei che lei mi scusasse”, aveva raccontato il siciliano tra le pagine del Corriere della Sera. Barbara invece, nel corso di Pomeriggio 5, l’ha “quasi” difeso dalle accuse dopo il caos del “corna-gate” dell’Isola, pur non facendo mai il suo nome. Adesso arriva perfino la conferma ufficiale. Tramite TgCom infatti, il direttore generale dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa lo avrebbe confermato: “Fra gli ospiti della prima puntata anche Corona. Lo ha confermato il direttore generale dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa. L’uomo a domanda diretta ha replicato: “La risposta è sì, al momento dovrebbe essere presente”, si legge. Il diretto interessato invece, su Instagram ha commentato: “La scelta che ho deciso di fare potrebbe essere discutibile. Sarà una scelta che mi vedrà protagonista mercoledì 13, ore 21:30”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA