Francesca De Andrè a Pomeriggio 5/ Chi è il fidanzato segreto? Tutta la verità

Francesca De Andrè torna ospite a Pomeriggio 5 nella puntata che apre la nuova settimana. Barbara d’Urso è infatti pronta a sciogliere insieme a lei un mistero: c’è davvero un uomo nel suo cuore? La risposta a questa domanda pare sia pronta a darla proprio Francesca, svelando il nome del fortunato. Nell ultime settimane, d’altronde, la De Andrè è spesso finita al centro del gossip secondo cui quella con Costantino Vitagliano non sarebbe una semplice amicizia. Anzi, solo pochi giorni fa, Novella2000 scriveva “La loro è una storia vera, che sta facendo bene a entrambi”. La notizia è stata già discussa nel salotto di Pomeriggio 5 con Francesca e Costantino che hanno tuttavia negato tutto. “Siamo solo amici” ha ammesso la figlia di Cristiano De Andrè, negando il gossip lanciato dal noto settimanale.

CHI È IL FIDANZATO DI FRANCESCA DE ANDRÈ?

Eppure che il cuore di Francesca De Andrè sia effettivamente tornato a battere per un uomo pare essere cosa più che certa. E oggi, a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è decisa a fare chiarezza e capire l’identità di costui che le ha conquistato il cuore e che, a quanto pare, non è Costantino Vitagliano. D’altronde, a prova del fatto che Francesca non sia più single ma fidanzata, ci sono anche alcune stories pubblicate dalla De Andrè su Instagram nelle quali pare essere palese la presenza di un uomo, che al momento rimane misterioso, al suo fianco. Di chi si tratta? Che sia un uomo dello spettacolo o comunque di quel mondo? Tutta la verità verrà svelata tra pochi minuti a Pomeriggio 5 dalla diretta interessata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA