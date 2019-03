Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e donne, la scelta della dama è….

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con il trono over protagonista e con Gemma Galgani e Rocco Fredella pronti a prendere posto al centro dello studio. I due non solo parleranno di quello che è successo negli ultimi giorni ma avranno modo di esaminare quello che è successo nel famoso momento della “decisione” della dama. La questione sarà ancora la cena a cui Rocco Fredella ha invitato Gemma Galgani per dimostrarle quello che prova con lei e, in particolare, quella che è la sua parte romantica. Molto spesso la dama ha accusato il cavaliere di essere interessato solo all’intimità e di voler spesso sorpassare alcuni limiti accusandolo, in una puntata, di essere stato addirittura troppo hot inviandole alcune foto e parlando di alcune cose con lei al telefono.

GEMMA GALGANI E ROCCO FREDELLA

Gemma Galgani e Rocco Fredella si frequentano ormai da cinque mesi e in molti sperano che sia proprio il cavaliere quello che alla fine dell’edizione porterà fuori dallo studio la dama, ma se così non fosse? La verità arriverà proprio oggi pomeriggio quando la puntata andrà in onda e si scoprirà come è finita la serata della “decisione” che ha portato i due protagonisti del trono over di Uomini e donne proprio all’interno del castello in cui i giovani del trono classico hanno fatto le loro scelte. La serata sarà finita come avrebbe voluto Rocco Fredella, ovvero in intimità, o alla fine Gemma non ha ceduto al suo fascino nonostante la serata romantica, le candele, il vestito e tutto il resto? La risposta arriverà tra poco più di due ore fino ad allora lo scommesse sono ancora aperte.

