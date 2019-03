Gemma Galgani VS Barbara e Tina/ Video, entra il medico: “Facciamo puntura calmante?”

La puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, si è concentrata esclusivamente sulla decisione di Gemma Galgani, nel castello con Rocco Fredella. Tra i due le cose non sono andate affatto per il verso giusto tanto che la dama, ha concluso con un secco “no” la sua esperienza all’interno dell’immensa fortezza. In studio, la Galgani è stata presa di mira sia da Tina Cipollari che da Barbara De Santi. Immediatamente è scattata la lite tra Gemma e la burrosa opinionista tanto che Maria De Filippi, per via dei troppi insulti è stata costretta a chiudere il microfono dell’ex vamp. Tina Cipollari si è accesa come al solito: “Ma come? Una che è andata con tutti…!”. Anche altri protagonisti del parterre hanno criticato il comportamento della Galgani: “Andare in camera con lui non voleva dire fare qualcosa di intimo per forza, ma anche solo parlare, confrontarvi, capire se anche stando da soli è romantico” le ha suggerito Valentina.

Barbara De Santi VS Gemma Galgani: poi arriva il medico

Anche Barbara De Santi non ci è andata giù leggera, nonostante durante le scorse puntate, avesse attaccato Rocco. “Non gli hanno puntato la pistola alla tempia, non hanno obbligato nessuno, lui ha fatto la proposta e lei ha accettato”, infierisce Barbara mentre Gemma le urla in faccia. “Lui è questo, è così!”, sbraita la De Santi per fare tacere la dama torinese che mette in piedi degli improbabili passi di danza. “Ma è andata a scuola di flamenco in questo mese?”, si domanda Barbara per poi continuare: “Cosa hai bevuto oggi?”. “Non ho mangiato Maria, la pressione a mille… anzi, chiamiamo il medico!”, suggerisce la Galgani mettendosi a sedere. Tina Cipollari quindi esce nel dietro le quinte per rientrare con il dottore pronto a misurarle la pressione. L’ex vamp gioca con la dama con in mano la siringa: “Sei digiuna, stai male… misura la pressione!”. Per fortuna i parametri sono perfetti e la Cipollari continua ad ironizzare: “Ce l’ha quello per il cuore? Sto vedendo se ha il calmante per le crisi! Le facciamo una flebo? Io preparo l’ago intanto, preparo la fiala… facciamo la puntura calmante?”, conclude Tina. Eccovi a seguire, il divertente siparietto durante il trono over di Uomini e Donne.

