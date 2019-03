Ghezzal si è ritirato/ Perché? I motivi dell’addio (Isola dei Famosi)

Ritiro a sorpresa all’Isola dei Famosi: Ghezzal getta la spugna e abbandona il reality show di Canale 5. Una scelta improvvisa, che ha spiazzato la stessa produzione del programma condotto dalla Marcuzzi, costretta ad annullare il televoto che vedeva tra i nominati proprio l’ex calciatore. Di sicuro l’addio di Ghezzal sarà uno dei motivi di dibattito all’interno della puntata di oggi dell’Isola, dal momento che il concorrente è stato tra i più “generosi” di comportamenti funzionali al programma, spesso e volentieri divisivi. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto l’ex calciatore a scegliere di salutare l’Honduras facendo rientro in Italia dopo 44 giorni di Isola? Come spigato dal sito ufficiale del programma, la nostalgia verso la sua famiglia ha avuto la meglio sulla volontà di portare a termine la sua avventura…

Perché Ghezzal si ritira?

L’addio all’Isola dei Famosi come detto è stato determinato da “motivi personali” ravvisabili nella volontà dell’ex calciatore di ricongiungersi con i suoi familiari il prima possibile. Una decisione che ha invalidato il televoto e scatenato l’ira di molti sui social, convinti che dietro l’addio di Ghezzal possa esserci però dell’altro. Che cosa? Magari un invito a ritirarsi da parte della produzione, sostiene il popolo social. Sono in tanti, infatti, ad aver sottolineato degli atteggiamenti aggressivi da parte dell’ex calciatore nei confronti di Luca Vismara. Proprio il giorno prima di ritirarsi era andato in scena un nuovo battibecco tra i due, con il cantante che avrebbe zittito Ghezzal suscitando la sua reazione:”Ho fatto ‘Sssh’ perché stava parlando di quanto era grande, quanto di qua quanto di là. Se si parla di cose utili non faccio Shhh“.Ghezzal non avrebbe apprezzato stando a come ha risposto con aria di sfida:”È inutile che mi guardi. Tu stai facendo un gioco sporco! Gioca pulito!“. Che la produzione dell’Isola abbia scelto di evitare nuovi guai dopo il caso Corona-Fogli? Oggi in puntata lo scopriremo..

