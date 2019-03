Isola dei Famosi 2019, 9a puntata/ Diretta e eliminati: verità sul ritiro di Ghezzal

Lunedì 11 marzo, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Ad affiancare la conduttrice ci saranno le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio e la voce della Gialappa’s Band, pronta ad ironizzare sulle varie dinamiche del reality. Quella di questa sera sarà un puntata importante per i naufraghi. al centro del nuovo appuntamento, infatti, ci sarà il ritiro di Ghezzal che ha deciso di abbandonare il gioco per motivi personali facendo così annullare il televoto. L’ex calciatore, infatti, era in nomination con Luca Vismara e Aaron Nielsen: il suo ritiro, però, ha fatto saltare tutto e, Alessia Marcuzzi, questa sera, comunicherà la decisione della produzione agli altri naufraghi. Nel corso della serata, poi, ci sarà spazio anche per Jeremias Rodriguez che arriverà in studio dopo l’esperienza vissuta in Honduras. Spazio anche al ritiro di Jo Squillo che ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito ad un infortunio.

Isola dei Famosi 2019: la verità sul ritiro di Ghezzal

Del ritiro di Ghezzal non si sa praticamente nulla. Nell’annunciare la decisione dell’ex calciatore, la produzione dell’Isola dei Famosi 2019 ha semplicemente comunicato che si tratta di motivi personali. Il pubblico si chiede cosa ci sia davvero dietro tale scelta. Non è da escludere, infatti, che la decisione possa essere stata presa da Ghezzal dopo l’ennesima discussione. Nell’ultima settimana, il naufrago è apparso molto nervoso al punto da essersi scontrato, anche duramente, con Luca Vismara. L’atteggiamento di Ghezzal, infatti, è stato a tratti giudicato troppo aggressivo dal pubblico che era pronto a mandarlo a casa anche con il televoto. Sarà, dunque, successo qualcosa in Honduras che ha portato Ghezzal a lasciare in anticipo i reality? Nella puntata di questa sera, Alessia Marcuzzi ricostruirà le ore precedenti alla decisione dell’ex calciatore che spiegherà anche le motivazioni della sua scelta.

Chi sarà il nuovo leader?

Anche questa sera tornerà la prova leader. Finora, Soleil Sorge è la naufraga che ha dimostrato di avere più spirito combattivo. Essere leader, però, non è affatto facile e Soleil ne sa qualcosa essendosi scontrata spesso con Stefano Bettarini soprattutto per la gestione del gioco. Tra gli argomenti che saranno affrontati nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2019, infatti, ci sarà anche la difficile convivenza tra i naufraghi. Il gruppo è, ormai, spaccato: il ritorno di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ha aumentato i contrasti tra i naufraghi. Bettarini e Kaspar dettano legge sul cibo creando malumori tra i naufraghi, ma anche creando nuove alleanze come quella di Soleil e Luca che, per la prima volta, si sono ritrovati d’accordo contro Capparoni.



