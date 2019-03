JEREMIAS RODRIGUEZ/ Promette giustizia a Riccardo Fogli (Isola dei Famosi 2019)

Jeremias Rodriguez è stato definitivamente eliminato da L’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez non è riuscito a superare il doppio televoto della settimana scorsa finendo così per essere eliminato dal reality show. Durante la puntata di lunedì 11 marzo Jeremias è pronto a fare il suo ritorno in studio dopo la promessa di difendere Riccardo Fogli e a raccontare qualcosa di più sulla sua avventura in Honduras. Intanto in Italia in questi giorni Andrea Iannone, l’ex fidanzato della sorella Belen, ha voluto replicare alle bellissime parole che Jeremias ha detto sull’Isola dei Famosi. Durante la sua permanenza a Playa Uva il naufrago ha raccontato a Riccardo Fogli del bellissimo rapporto che lo lega al motociclista dopo aver ricevuto un suo biglietto: “ Qui ti rendi conto di chi sono i veri amici. A me, lui ha salvato parecchie volte ed è una di quelle persone con cui non serve parlare…e poi lui ha un vissuto come al mio”.

Andrea Iannone su Jeremias Rodriguez: “per me sei tanto”

Le parole di Jeremias Rodriguez hanno toccato il cuore di Andrea Iannone che si è sentito in dovere di replicare. Così il motociclista, ex cognato di Jeremias, ha pubblicato un video sui social e sulle Instagram Stories per confermare ancora una volta l’affetto verso l’ex naufrago: “ Non servono parole Jere, so chi sei e per me sei tanto!”. Anche l’amore tra Iannone e Belen Rodriguez è finito, Jeremias e l’ex cognato hanno continuato a frequentarsi; anzi, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio il campione di moto a smuovere la sua equipe medica per aiutare Jeremias a riprendersi dalla frattura al polso. Nonostante l’eliminazione dalla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, Jeremias può considerarsi fortunato visto che in Honduras ha trovato l’amore.

Cecilia Rodriguez contro Soleil Sorge

In Honduras, infatti, Jeremias Rodriguez ha legato fin da subito con Soleil Sorge. Un rapporto di grande complicità che ha visto i due avvicinarsi giorno dopo giorno fino a diventare una coppia. In realtà a storcere il naso su un possibile rapporto tra i due sembrerebbe Cecilia Rodriguez che non gradirebbe affatto la ex corteggiatrice del dating show di Canale 5. Sull’ultimo numero di Novella 2000 nella rubrica “Sussurri e Grida”, sembrerebbe proprio che Cecilia non nutra una grandissima simpatia per Solei, anzi la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017 non crederebbe neppure al sentimento nato a L’Isola dei Famosi tra il fratello e Soleil. Per Cecilia, infatti, la Sorge starebbe solo recitando un bel copione per far parlare di sè. Sarà davvero così?



