Jo Squillo/ In studio dopo l’infortunio? I retroscena di Corona (Isola dei Famosi)

Jo Squillo ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2019 a causa di un piccolo infortunio: la cantante è finita infatti in infermeria dopo la rottura dell’astragalo, che l’ha costretta al riposo forzato e, di conseguenza, a porre fine alla sua avventura honduregna. Prima di lasciare il reality, però, l’ex naufraga ha scelto di congedarsi dal gruppo con un messaggio pieno di affetto, indirizzato soprattutto a Soleil Sorge, Stefano Bettarini e Sarah Altobello (qui il video). Nessun riferimento, invece, al gruppo dei suoi ex amici, per intenderci quello formato da Marina La Rosa e Luca Vismara, nei primi giorni sempre al suo fianco. L’ex naufraga, però, questa sera potrebbe raggiungere lo studio di Alessia Marcuzzi per ripercorrere, assieme ai telespettatori, la sua avventura su Playa Uva; e non è escluso che, tra una fase e l’altra del suo racconto, possa avere l’occasione di confrontarsi e chiarirsi con quei naufraghi che per tanto tempo ha considerato amici. Lo scontro sta per avere inizio?

L’ipotesi di Fabrizio Corona

In attesa di scoprire se Jo Squillo affronterà i suoi ex compagni di avventura per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dal web giungono nuove ombre sui veri motivi del suo repentino abbandono dell’Isola dei Famosi 2019. A sganciare la bomba, ancora una volta, è stato Fabrizio Corona, che ha svelato un retroscena in netto contrasto con quello raccontato dalle ricostruzioni ufficiali. “Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione – si legge sul settimanale ufficiale dell’ex re dei paparazzi – Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. L’errore clamoroso – continua Corona su Corona Magazine – è stato che le medicine erano troppo forti, cosa che sommatasi alla sua condizione di quasi digiuno, viste le razioni di cibo minime del programma, hanno provocato in lei un vero e proprio collasso”. Quale sarà la verità dell’ex naufraga? Per scoprirlo, non resta che ascoltare le sue dichiarazioni questa sera, nel corso del nuovo appuntamento in onda su Canale 5.

Il messaggio sulla sabbia

Come ha reagito il pubblico sui social all’addio di Jo Squillo? Sulla fan page ufficiale dell’Isola dei Famosi, le ipotesi di coloro che non credono alla versione ufficiale sono numerose, ma c’è anche chi critica la scelta di mandare in onda il suo ultimo messaggio, “No violence women”, dopo quanto accaduto a Riccardo Fogli. “Questo messaggio di Jo stona con la trasmissione che non ha rispetto di nessuno […] quello che avete fatto a Fogli? Mediaset deve vergognarsi”, “Giusto non violenze alle donne… ma parliamo anche della violenza fatta a Fogli è stata una cosa schifosa, mi meraviglio che sia gli autori che miss Marcuzzi siano stati portavoce di una cosa cosi squallida”, scrivono i follower su Facebook. Altri, invece, vedono nelle parole dell’ex naufraga un messaggio di speranza, in grado di indicare la strada giusta in un momento di profondo smarrimento. “Ogni tanto qualcosa di intelligente e sensato arriva da questa isola! – scrive una fan – No alla violenza sulle donne, ma non dimenticatevi di quella fatta a Riccardo Fogli!! Auguri donne!!”.



