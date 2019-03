John Wick/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 11 marzo 2019)

John Wick va in onda oggi, lunedì 11 marzo 2019, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Summit Entertainment in collaborazione con altre case cinematografiche mentre la distribuzione nelle sale in Italia è stata gestita dalla M2 Pictures. La regia di questo film è stata curata da Chad Staheski in collaborazione con David Leitch mentre sia la sceneggiatura che il soggetto sono frutto del lavoro di Derek Kolstad. Il direttore della fotografia è Jonathan Sela, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Luca Mosca mentre nel cast sono presenti Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters e Adrianne Palicki.

John Wick, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di John Wick. John è un assassino particolarmente abile nella propria professione che ha deciso di mettere da parte questa vita fatta di tanto dolore e tanto sangue versato per stare al fianco della propria amata mobile. Purtroppo i suoi intendimenti di avere una vita tranquilla e felice con la propria amata donna vengono spezzati dopo solo 5 anni in ragione di una malattia che non lascia scampo alla donna la quale tuttavia prima di morire chiede al proprio amato marito di prendersi cura della sua cagnolina. La vita per John si svolge tutta attorno alle ore dedicate alla cagnolina e soprattutto alla necessità di essere finalmente felice ma un giorno mentre sta rifornendo di benzina la propria auto, una Mustang del 1969, viene avvicinato da un ragazzo che cerca in tutti i modi di convincerlo nel vendergli quell’auto a cui lo stesso John tiene tantissimo anche per un fatto affettivo. Rigettate tutte le richieste del ragazzo John ritorna a casa e si appresta a passare la notte che si dimostrerà piuttosto intensa in quanto faranno irruzione alcuni uomini inviati da quel ragazzo che dopo averlo pestato naturalmente metteranno le mani sulla sua auto ed uccideranno la sua cagnolina. A questo punto John si trova costretto a ritornare sui propri passi e in particolare a riprendere i panni dello spietato assassino per ottenere la vendetta che a questo punto diventa il suo unico scopo di vita. Dopo aver effettuato alcune ricerche John scopre che il ragazzino risulta essere il figlio del più potente boss presente nella sua città. Questo tuttavia non sembra far desistere John dal proprio intendimento tant’è che conscio della guerra che potrebbe scatenarsi decide di lasciare la propria abitazione e di andare a vivere, proprio come nei vecchi tempi, nell’alloggio che solitamente utilizzava prima di uccidere qualcuno. Ha inizio così una tremenda vendetta che vedrà continui scontri tra John e i tanti scagnozzi del potente boss malavitoso fino alla resa dei conti finale.

