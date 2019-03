KASPAR CAPPARONI/ Tutti i naufraghi contro di lui (Isola dei Famosi 2019)

L’Isola dei Famosi 2019 continua a regalare sorprese. Dopo l’abbandono per motivi di salute di Jo Squillo e l’improvvisa ritirata di Ghezzal, il numero dei concorrenti si è improvvisamente ridotto. I concorrenti però oltre all’uscita di due compagni hanno dovuto fare i conti anche con il ritorno di due ex naufraghi: si tratta di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini che, pur essendo eliminati dal televoto, hanno accetto l’invito di Alessia Marcuzzi a restare in gara nell’Isola che non c’è. Da due puntate però sia Kaspar che Stefano sono tornati in Palapa ricoprendo il ruolo di naufraghi sospesi. Inutile negare che il loro ritorno ha spiazzato i naufraghi, in particolare quello di Kaspar che non è stato mai particolarmente apprezzato dal resto del gruppo.

Kaspar Capparoni contro tutti

Il comportamento e l’atteggiamento di Kaspar Capparoni continua a far discutere a L’Isola dei Famosi. L’attore, infatti, non è molto gradito dagli altri concorrenti del reality show di Canale 5 che non sopportano i suoi modi di fare autoritari e dispotici al punto da non rispettare le decisioni del leader della settimana. Capparoni, infatti, con Bettarini è l’unico ad andare a pescare il pesce e a Playa Uva ha deciso di condividere il suo bottino solo con i naufraghi che reputa alla sua altezza. Un comportamento che ha innescato una vera e propria bomba all’interno del gruppo che si è coalizzato contro l’attore. Tra questi ci sono anche Luca Vismara e Soleil Sorge da sempre “nemici” sull’isola. Le parole di di Kaspar hanno generato non poche polemiche anche durante la diretta del programma quando ha detto: “Io non mi fido delle donne, io mi fido solo degli uomini ma degli uomini veri”.

Alda D’Eusanio bacchetta Kaspar Capparoni

Le parole di Kaspar Capparoni non sono state minimamente gradite né dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi né tantomento dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. La D’Eusanio durante la puntata è apparsa infastidita dalle dichiarazioni dell’attore al punto di dire: “Chissà che donna frequenta”. Prontamente è arrivata la replica di Veronica, la moglie dell’attore, che ha detto: “Eccomi tesoro, questa è la donna che frequenta”. Non solo, la donna ha precisato: “Prima di fare l’opinionista devi guardarti il daytime, dalla prima puntata attacca Kaspar” lanciando una vera e propria accusa alla D’Eusanio. Stando alle parole pronunciate la moglie di Capparoni pensa che la D’Eusanio non segua il daytime per aver reagito in questo modo. Poi la donna difende il marito dicendo che è un uomo sincero e senza peli sulla lingua!



