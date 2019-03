LUCA VISMARA/ Paura dopo la lite con Ghezzal (Isola dei Famosi 2019)

Luca Vismara a L’Isola dei Famosi 2019 continua a sollevare polemiche. Questa volta l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha avuto un durissimo scontro con Ghezzal che, senza tante parole, lo ha accusato di essere un codardo. Ad un certo punto però Luca, stanco di continuare a sentirsi dare del codardo, ha deciso di affrontare l’ex calciatore: “E basta, basta, stai diventato un po’ pesante”. A questo punto l’ex calciatore con fare minaccioso e violento si è avvicinato a Luca urlandogli: “Io faccio quello che mi pare qua”. La vicinanza di Ghezzal ha spinto Luca a sottolineare la cosa: “Ma perché mi vieni così vicino?” e Ghezzal ha replicato: “Non si sa mai con te, non senti mai. E basta lo dico io”. Vismara a quel punto si è allontanato scoppiando in lacrime, mentre Ghezzal continuava a prenderlo in giro dicendogli: “Vai a fare un altro confessionale chicchetto”.

Marina La Rosa difende Luca Vismara

Luca Vismara in lacrime ha trovato conforto in Marina La Rosa, che ha prontamente difeso l’amico naufrago chiedendo l’intervento di Soleil Sorge, il leader della settimana. “E’ andato a un cm dalla faccia di Luca, gli sta rompendo i co***ni e gli dice “faccio quello che voglio e ti tratto male quanto voglio”. Te sei il leader fa qualcosa” dice la ex concorrente del Grande Fratello, ma la Sorge domanda: “E Luca cosa gli ha detto?”. Marina ribatte a Soleil: “Ma che c’entra? Ghez continua a prenderlo in giro, serpente, verme, me**a, basta!”. L’atteggiamento di Ghezzal è ancora provocatorio verso Vismara e per questo motivo Marina continua a ribattere quanto abbia esagerato nel confrontarsi in quel modo con un ragazzo molto più giovane. “Sei un maleducato di m**da. Porta rispetto, una persona può non piacerti, ma devi rispettarla. Vaff***o” dice La Rosa, che in un confessionale non ha alcun timore nel confermare il suo pensiero su Ghezzal: “E’ maleducato, è il primo a rispondere male a tutti, offende prima di ragionare sulle cose. Finora la sua maleducazione mi piaceva perché vedevo in lui una persona semplice, adesso questa semplicità comincia a cozzare con un delirio di onnipotenza”.

Luca Vismara: lo scontro con Ghezzal

Durissimo scontro tra Luca Vismara e Ghezzal su Playa Uva. L’ex calciatore continua a polemizzare per il comportamento di Luca e Marina La Rosa che, la scorsa settimana, hanno preferito gustarsi un piatto di pastasciutta e una torta al cioccolato invece di portare un barattolo di marmellata ai naufraghi. I due concorrenti, infatti, si sono trovati a dover decidere se mangiare da soli oppure portare in spiaggia una ricompensa per il gruppo. Entrambi in nomination, Luca e Marina hanno preferito pensare a loro considerando anche la grave spaccatura presente all’interno del gruppo dei naufraghi. La cosa però non è stata gradita da Ghezzal che continua a polemizzare e ad attaccare Luca Vismara. Lo scontro tra i due però ha superato ogni limite considerando che Vismara è scoppiato a piangere dicendo: “Mi ha fatto spaventare, si sta un po’ andando oltre”. Non solo, sembrerebbe che Ghezzal abbia rivolto delle parole poco rispettose verso il ragazzo. Possibile che dietro l’abbandono dell’ex calciatore ci sia proprio l’essersi reso conto di aver fatto una figuraccia?



