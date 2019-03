MARCO MADDALONI/ Lo stratega rivela: “si, voglio vincere” (Isola dei Famosi 2019)

Non si placano le polemiche e i colpi di scena a L’Isola dei Famosi 2019. Dopo il Fogli-Gate, la puntata di lunedì 11 marzo 2019 del reality show condotto da Alessia Marcuzzi si preannuncia davvero imperdibile. Dopo il ritiro di Ghezzal, il televoto è stato annullato, ma la produzione ha annunciato nelle ultime ore che tutti i naufraghi andranno di diritto al televoto. A decidere durante la puntata sarà il pubblico da casa chiamato a votare il naufrago che dovrà abbandonare la Palapa. Anche il judoka è tra i candidati all’esclusione, ma al momento nessuno dei naufraghi è a conoscenza della cosa. Come sempre sarà il pubblico sovrano a decidere chi tra i concorrenti ancora in gara dovrà abbandonare la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5.

Marco Maddaloni: “voglio vincere”

Marco Maddaloni non ha mai nascosto il desiderio di arrivare alla finale de L’Isola dei Famosi 2019. Il judoka sin dalla prima puntata ha dimostrato grande grinta e coraggio che l’hanno portato a vincere la prova leader, anche se durante l’ultima puntata ha dovuto cedere il titolo a Soleil Sorge dopo una sfida all’ultimo secondo. Sicuramente Maddaloni ha saputo giocare molto bene questa sua partecipazione al reality show; inizialmente, infatti, si è posto molto bene con tutti i naufraghi ma, puntata dopo puntata, è uscito il suo lato da stratega. “Sì, voglio vincere” ha detto senza peli sulla lingua il naufrago, che durante la sua avventura ha stretto rapporti di grande amicizia con Ghezzal, ma anche con Marina La Rosa.

Marco Maddaloni: scontro con Luca Vismara