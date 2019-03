MARINA LA ROSA/ Contro Ghezzal: “sei un maleducato” (Isola del Famosi 2019)

Marina La Rosa fa pace con Stefano Bettarini

Marina La Rosa ha chiarito di aver esagerato con Stefano Bettarini e di aver detto parole davvero pesanti. Per questo motivo ha deciso di fare un passo indietro offrendo un ramoscello di ulivo all’ex calciatore che, superata la titubanza iniziale, ha apprezzato il gesto della ex gatta morta del Grande Fratello. Pace fatta quindi tra Marina e Stefano, anche se resta da capire se davvero è destinata a resistere a lungo considerando il carattere schietto e diretto di La Rosa e il carattere scontroso dell’ex calciatore. Intanto sull’Isola Marina ha avuto da ridire una serie di cose a Ghezzal poco prima del suo ritiro. L’ex calciatore, infatti, ha avuto un durissimo scontro con Luca Vismara che ha creato una vera e propria spaccatura nel gruppo dei naufraghi. Ghezzal ha utilizzato delle parole molto forti contro Vismara arrivando a pochissimi centimetri dal suo volto. Un atteggiamento che ha visto il giovane ragazzo allontanarsi e scoppiare in lacrime.

“Ghezzal sei un maleducato”

Le lacrime di Luca Vismara hanno spinto Marina La Rosa a schierarsi a favore dell’amico e a chiamare in causa Soleil Sorge, la leader della settimana. “Tratta di mer** Luca, gli è andato vicino alla faccia e gli ha detto ‘Io faccio quello che voglio e ti tratto male quanto voglio’. Continua a prenderlo in giro dicendo ‘Sei un serpente, sei un verme, sei una mer**’, basta” dice Marina a Soleil. La leader però lascia passare la cosa ascoltando anche la versione di Ghezzal, ma Marina non ci sta e rivolgendosi all’ex calciatore non ha paura a dirgli: “Ma non c’è bisogno di provocare in continuazione, Ghezzal sei un maleducato di mer**. Porta rispetto per tutti, può non piacerti una persona ma devi rispettarla. Vedere una persona piangere non mi piace”.