MATTEO GENTILI A POMERIGGIO 5/ “Alessia Prete? Ora che non la sento sto meglio”

“In parte è vero quello che ha detto Alessia e in parte no.” Esordisce così Matteo Gentili nel corso della sua intervista a Pomeriggio 5. Dopo due ospitate di Alessia Prete, è il calciatore a voler dire la sua in merito alla loro rottura. E inizia subito col fare “Lei ha detto che non le ho fatto gli auguri di compleanno ma non è così. Io avevo febbre e bronchite sarei dovuto andare da lei ma non sono riuscito. L’ho comunque chiamata e siamo stati spesso a telefono.” E ancora aggiunge “Lei dice che non la amo ma non è così. Io la amo ma non serve solo il sentimento”. La d’Urso le chiede cosa voglia fare adesso, e lui chiarisce: “Sono 10 giorni che non la sento, ora è in vacanza. In merito alle foto che ho cancellato, l’ho fatto perché lei mi ha detto che davanti alle telecamere sono un’altra persona. Cosa voglio fare ora? Aspettiamo che torna dalle vacanze… Io la amo ma non basta. Ora non so cosa vorrei ma sto meglio ora che non la sento che quando la sentivo.” (Agg. di Anna Montesano)

MATTEO GENTILI A POMERIGGIO 5

È davvero finita tra Matteo Gentili e Alessia Prete o c’è una possibilità di riappacificazione per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello 15? Visto quanto accaduto nelle ultime settimana, la loro storia d’amore pare sia definitivamente naufragata. L’inizio della fine, ricordiamo, è stato innescato da Matteo che, dopo una lite, ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram. Da qui la furia di Alessia che ha poi spiegato quanto accaduto nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, dove ha accusato Gentili di mancate attenzioni e dimostrazioni d’amore nei suoi riguardi. Oggi però, nello studio di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, c’è Matteo Gentili, che ha deciso di metterci la faccia e spiegare la sua versione dei fatti.

LE ACCUSE DI ALESSIA PRETE

È di soli pochi giorni fa lo sfogo fatto da Alessia Prete sui suoi social e successivo all’ospitata a Pomeriggio 5. In questo ribadiva alcune accuse per Matteo Gentili: “La genialata è stata concellare le foto e sparire dai social. Farmi massacrare perché le persone hanno creduto che io lo avessi tradito. Io avevo i miei esami, ero super nervosa e stressata. Invece che farmi stare tranquilla continuava a non darmi giustificazioni. Se una persona ti vuole bene e legge certe offese un minimo si dispiace.” erano state alcune delle parole di Alessia che, pochi minuti dopo, si è però scusata. “Vi chiedo scusa per le brutte immagini che avete visto ieri. Siamo, sono caduta in basso, sono cose che non bisognava affrontare nel dettaglio. Dopo le accuse di ieri sui social, e soprattutto dopo tanti giorni di silenzio, mi sono sentita denigrata e ho risposto, cosa che assolutamente non avrei dovuto fare.” ha concluso.



