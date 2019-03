MERCEDESZ HENGER E LUCAS PERACCHI SONO TORNATI INSIEME/ I dettagli a Pomeriggio 5

Mercedesz Henger, ospite a Pomeriggio Cinque, racconta come stanno le cose con il suo ragazzo Lucas Peracchi. “La verità è che il litigare continuamente per la scelta della città dove vivere, io sono di Roma e lui vive in campagna a Piacenza, ha portato ad allontanarci. Lui all’improvviso mi ha lasciata senza farsi più sentire per un paio di giorni. Ho vissuto due giorni davvero difficili finchè non si è presentato sotto casa per farmi una bella sorpresa. Una volta salito ci siamo chiariti e siamo tornati insieme. Il problema del dove vivire persiste, ma al momento abbiamo pensato di guardare avanti e lasciare le cose come stanno”. Dopo la piccola crisi quindi riprende a gonfie vele la storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi che stanno insieme da otto mesi. Una piccola divergenza non ha scalfito definitivamente il loro amore. (Agg. di Anna Montesano)

MERCEDESZ E LUCAS SI SONO LASCIATI?

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi fa il punto della situazione sulla storia terminata con l’ex tronista. Intervistata da Spy, la figlia di Eva Henger spiega: «Lucas mi aveva lasciata e, subito dopo, per non farmi mancare nulla, ha anche cancellato tutte le nostre foto dal suo profilo. Non posso nasconderle che un problema, anche grosso, c’era, ma mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo. Il problema era la distanza, un problema sempre attuale e comune a molte coppie. Lui vive a Castell’Arquato, vicino Piacenza, io a Roma. Lui ama svegliarsi con il suono delle campane, o al massimo, con il cinguettio degli uccelli, mentre io, caos o non caos, sono troppo legata alla mia città. La verità è che io mi sarei dovuta trasferire nella sua città, ma non è facile. Roma è tutto per me. Ora andremo avanti e troveremo il giusto compromesso per salvare il nostro amore».

“E’ FRAGILE MA DOLCE E PREMUROSO”

Mercedesz Henger spiega cosa ha fatto Lucas dopo l’alterco al fine di chiarire la situazione: «Due giorni dopo la rottura, lui è venuto a Roma. Ero affacciata alla finestra con due occhi che non le dico, quando a un tratto me lo sono ritrovato sotto casa. Lucas mi ha chiesto scusa e mi ha detto: ‘Il nostro amore è troppo grande per finire per colpa di 500 chilometri’. È stata una bella e inaspettata dimostrazione d’amore». Una bella e gradita sorpresa, con la Henger che aggiunge: «E’ un ragazzo molto fragile ma allo stesso tempo dolce e premuroso. Insomma: tutto l’opposto di quello che la sua immagine potrebbe far pensare. Ora, tra l’altro, sta passando anche un momento piuttosto brutto per la perdita di Milù, la sua cagnolina»



