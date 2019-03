PAOLO BROSIO/ Oggi lo scontro a distanza con Jeremias Rodriguez? (Isola dei Famosi)

Chi segue L’Isola dei Famosi 2019 sa bene che nessuno dimentica niente e l’eliminazione di Jeremias Rodriguez e il suo ritorno in Italia potrebbe non significare per Paolo Brosio la tranquillità assoluta questa sera. Il giornalista e conduttore sarà sicuramente al centro degli argomenti della serata per via del suo bacio con Sarah Altobello ma anche per quello che è successo proprio con l’argentino. Con lui le discussioni non sono mancate prima che arrivasse l’esito del televoto e in molti pensano che proprio nella puntata in onda questa sera possa esserci un secondo round per i due. Una volta arrivato in studio, Jeremias dovrà commentare la sua esperienza all’Isola e, a quel punto, potrebbe non parlare solo di Soleil ma anche del suo scontro e delle parole pesanti che ha rivolto al compagno Paolo Brosio. A quel punto il confronto a distanza sarà d’obbligo tra i due? Solo questa sera scopriremo quale sarà la situazione al centro della complicata puntata. (Hedda Hopper)

Ha ceduto alla tentazione ma…

Paolo Brosio è uno dei concorrenti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il giornalista e conduttore in questi giorni ha ceduto alla tentazione di Sarah Altobello, la burrosa showgirl conosciuta per essere la sosia di Melania Trump. Tra i due, infatti, è scappato un bacio consumato però lontano dalle telecamera. Da diversi giorni, infatti, la Altobello stava cercando di sedurre il volto storico di “Quelli che il calcio” e stando a quanto detto da Ariadna Romero ci sarebbe stato. A confermare il bacio tra i due è proprio la modella e attrice cubana che ha detto: “Questa storia s’ha da fare. Lui le ha regalato un fiore e poi c’è stato il bacio”. Un bacio fugace che Brosio non ha smentito quando in acqua è stato stuzzicato proprio dalla Romero.

Paolo Brosio: “le ho dato un bacio innocente”

Un bacio a stampo. Si tratterebbe di un bacio fugace quello scappato a Playa Uva tra Paolo Brosio e Sarah Altobello. Il giornalista avrebbe così ceduto alle avance della bellissima showgirl barese, anche se non c’è nessun video o ripresa che vede i due nel momento tanto atteso dal pubblico de L’Isola dei Famosi. La Altobello, infatti, è una delle concorrenti più amate ed apprezzate di questa edizione e anche Brosio non è da meno, quindi il pubblico da tempo attende questo bacio tra i due. Brosio ha confermato però alla naufraga Ariadna Romero di aver baciato Sarah dopo essere stato più volte stuzzicato dalla modella ed attrice cubana. “Prima le dai un bacio, poi le regali un fiore. Non me la racconti giusta…” dice la Romero a Brosio, che alla fine esce allo scoperto sottolineando: “Siccome ha detto che le tratto male, le ho dato un bacio innocente. Me l’ha chiesto lei… E poi eravamo davanti a tutti”. Il bacio c’è stato, non resta che attenderne un secondo!



