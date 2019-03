Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si sono lasciati/ “Lui dice di amarmi ancora ma…”

Brutte notizie per i fan di Patrizia Rossetti che ha confermato di aver lasciato il marito Rudy Londoni proprio pochi mesi dopo la sua esperienza a Pechino Express 2018. L’annuncio ufficiale è arrivato nell’intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale DiPiù e in cui lei stessa ha ammesso che i problemi sono iniziati prima della sua partenza per il reality game di Rai2 ma che ne hanno preso atto insieme solo dopo il suo ritorno. In effetti lo scorso dicembre Patrizia Rosetti è stata ospite a Vieni da Me nel salotto di Caterina Balivo ma non aveva parlato di crisi o altro, anzi, aveva raccontato il rocambolesco modo in cui ha trovato l’amore e ha conosciuto suo marito negli studi Mediaset durante la registrazione di una televendita. In particolare, la Rossetti ha dichiarato: “L’ho conosciuto durante una telepromozione: era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”.

LA FINE DEL LORO MATRIMONIO

Sarà proprio per la cagnolina che i due hanno in comune, Perla, che Patrizia Rossetti e Rudy Londoni continueranno a vedersi e ad avere un rapporto pacifico. Lei stessa a DiPiù ha rivelato: “La viene a prendere, sta con lei un paio di giorni e poi me la riporta. L’ho amato tanto, lui dice che mi ama ancora” ma sembra proprio che da parte della conduttrice non ci sia più quella voglia di stare insieme a lui. Secondo quanto ha dichiarato alla base della loro separazione sette anni dopo le loro nozze, non ci sarebbe un tradimento o altro: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio […] Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca. Prima ero sempre in tensione, non ero più me stessa con lui in casa. Invece ora sto bene“. Il matrimonio per loro non è stata la tomba dell’amore ma sembra che in questi ultimi tempi i due non avessero più niente da dirsi e non avevano voglia e modo di coltivare il loro rapporto. Tutto davvero finito quindi?

