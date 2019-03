RICCARDO FOGLI/ Difende Soleil: “Se qualcuno ti risponde male…” (Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli riceverà le scuse che merita? Dopo il filmato che ha messo in imbarazzo gli autori dell’Isola dei Famosi 2019, tutto il pubblico spera di poter assistere a un mea culpa da parte del format e che per il naufrago, attualmente trai favoriti alla vittoria finale, possa esserci, almeno da parte della conduttrice, una presa di posizione netta con tanto di scuse. Nell’ultima settimana, a prendere le sue difese sono stati Alda d’Eusanio, che ha scelto di dire la sua a pochi secondi dal confronto con Fabrizio Corona, seguita a ruota da Alba Parietti, che ha preferito lasciare il suo messaggio condividendo un post sui social, e Alvin, che si è schierato dalla sua parte nonostante il suo ruolo in Honduras gli imponga di essere super partes. Manca solo un ultimo tassello, quello rappresentato da Alessia Marcuzzi, che nelle ultime ore ha fatto indignare i suoi numerosissimi followers per non aver difeso a dovere il naufrago proprio nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno.

Dalla parte di Soleil

Oltre al Fogli Gate, Riccardo Fogli si è recentemente ritrovato nel bel mezzo della faida che ha visto il gruppo dell’Isola dei Famosi 2019 dividersi in due parti. Da un lato i naufraghi ufficiali, quasi sempre capitanati da Soleil Sorge, dall’altra i concorrenti sospesi, che con il loro ritorno a Playa Uva hanno portato scompiglio. I nuovi arrivati, infatti, hanno deciso di continuare il loro percorso nel reality mettendo in atto le medesime tecniche adottate sull’Isola che non c’è, che prevedono sessioni di pesca continue e la non divisione del pesce con altri concorrenti. Un atteggiamento che ha messo in crisi anche la leader della settimana, che ha trovato conforto proprio nelle parole di Fogli: “Si stabiliscono delle regole, se possibile, con molta calma, senza ammalarsi il fegato. E se la calma viene a mancare, tu ti metti il tuo aggeggio rosso (la bandana, ndr) e dici ‘sono leader della settimana, devo essere io a decidere’ […] e se qualcuno ti risponde male, io, nel mio piccolo, prendo la parola da anziano e dico loro mi hai rotto il c*”.

Riccardo vs Kaspar

Nella faida contro Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, Riccardo Fogli si è schierato apertamente dalla parte di Soleil Sorge e degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. “Non ci devono essere scontri fra galli, questo è un gioco – ha fatto notare il cantante dei Pooh in confessionale – però è evidente che se qualcuno non sta al gioco che la leader dà nelle linee guida […] verrà votato e mandato a casa”. Allo stesso tempo, però, Fogli non è riuscito a nascondere l’ascendente che Kaspar Capparoni esercita su di lui e nelle ultime ore ha ammesso di vedere nel naufrago sospeso un leader: “A me piace Kaspar Capparoni, vorrei essere forte come lui, sa un sacco di cose – ha ammesso il cantante – la differenza è che io so fare un sacco di piccole cose silenziose, utili per l’isola, ma delle quali non direi mai “io” e questo è il segreto di sopravvivenza di una comunità, una famiglia allargata” (qui il video). Parere favorevole anche nei confronti dell’altro naufrago sospeso: “Adoro Stefano, è un vero gentiluomo”. Riuscirà Fogli a riportare la pace sull’Isola?



