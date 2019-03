Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua/ Uomini e donne, si sono rivisti dopo il no?

La lunga settimana in compagnia di Uomini e donne inizierà con il trono over e non solo con Gemma Galgani e Rocco Fredella ma anche con i “giovani” a cominciare da Riccardo Guarnieri. C’è ancora lui tra i protagonisti di questo programma visto che, dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, ha avuto la voglia e il coraggio di ricominciare proprio a Uomini e donne conoscendo nuove dame. Le cose sono cambiate quando la sua ex ha deciso di tornare nel programma e da allora le polemiche non sono mancate rovinando anche il rapporto che Riccardo stava costruendo con la bella Roberta di Padua, e adesso? Il pugliese ha fatto un passo indietro dicendo di essere dispiaciuto per lei e per le polemiche che le sono piovute addosso ma lei non è d’accordo perché i due dovranno, un giorno, vivere la loro storia fuori da Uomini e donne e da occhi indiscreti e polemiche social.

I DUE SI SONO RIVISTI DOPO IL NO?

La cosa non ha convinto Riccardo Guanieri che ha deciso di chiudere con Roberta di Padua ufficialmente per quello che è successo, ma se il motivo fosse un altro? In molti non è passato inosservata il fatto che il pugliese di Uomini e donne sia molto sensibile al fascino delle donne presenti in studio a cominciare dalla bella Pamela e questo ha creato qualche tensione con David che, a quanto pare, nelle prossime puntate reagirà in modo violento dando il via ad una vera e propria rissa sedata dall’arrivo della sicurezza. Secondo gli ultimi rumors rimane il fatto che Riccardo e Roberta si sono rivisti in Puglia, forse dopo il no ci hanno riprovato?

