Romina Giamminelli moglie di Marco Maddaloni/ Incontro a caro prezzo (Isola 2019)

Una grande sorpresa questa sera all’Isola dei Famosi per Marco Maddaloni: in Honduras a pochi passi da lui, c’è sua moglie Romina Giamminelli. Alessia Marcuzzi lo chiama in postazione nomination perché ha un video messaggio per lui. A mandarlo è proprio Romina che lo ha visto molto giù durante la settimana proprio per la mancanza della sua famiglia. “In questi ultimi giorni ho notato che hai tanta nostalgia di casa. Ti manco io, ti mancano i bambini. Io sarò sempre al tuo fianco più di quanto possa immaginare.” sono le parole di Romina per il suo Marco. Ed effettivamente, Romina è davvero vicinissima a lui perché è in Honduras. Quando Marco lo scopre cerca subito di correre da lei ma viene fermato da Alvin perché questo incontro non sarà così facile ed ha anzi un grande prezzo.

INCONTRO TRA MARCO MADDALONI E SUA MOGLIE ROMINA

A svelarlo è Alessia Marcuzzi che annuncia che a decidere se Marco Maddaloni potrà incontrare sua moglie Romina saranno i naufraghi. “Cari naufraghi, la scelta sta a voi. Se volete che Marco riabbracci la sua Romina, dovrete rinunciare al fuoco per 48 ore. Quindi no riso cotto, e tanti altri motivi che conoscete bene. Fuoco per tutti o Romina per Marco?” Uno per uno, ogni naufrago deve esprimere la sua volontà e, a parte Sarah e Luca, sono tutti a favore dell’incontro tra Maddaloni e Romina. Tutti rimarranno, quindi, 48 ore senza fuoco, in compenso Marco corre da sua moglie e il pubblico dell’Isola dei Famosi assiste ad una bellissima scena d’amore.

