Sarah Altobello e Paolo Brosio, il bacio/ Il gioco della bottiglia (Isola dei Famosi)

Sarah Altobello è una delle indiscusse protagoniste de L’Isola dei Famosi 2019. La showgirl barese continua a far divertire il pubblico di Canale 5 e si candida tra le papabili vincitrici di un’edizione che onestamente non ha brillato, né dal punto di vista degli ascolti né tantomeno per le polemiche scoppiate intorno al caso Fogli-Gate che ha spinto a Mediaset a valutare una possibile cancellazione del reality nei prossimi palinsesti. Ignari di quanto successo in Italia, i naufraghi proseguono la loro avventura e in queste ore a Playa Uva è scappato un bacio tra la sosia di Melania Trump e Paolo Brosio. Da giorni, infatti, la prorompente showgirl barese cercava di strappare un bacio al giornalista e conduttore, bacio che in queste ore c’è stato come ha confermato anche Ariadna Romero. E’ proprio la modella cubana a rivelarlo in acqua intenta a prendere in giro Paolo Brosio: “Prima le dai un bacio, poi le regali un fiore. Non me la racconti giusta..”.

Paolo Brosio bacia Sarah Altobello

Paolo Brosio in acqua ha replicato alle battutine di Ariadna Romero sul bacio dato a Sarah Altobello: “Siccome ha detto che le tratto male, le ho dato un bacio innocente. Me l’ha chiesto lei… E poi eravamo davanti a tutti”. Ariadna Romero, che sull’isola ha stretto una bellissima amicizia con Sarah Altobello, ha avuto una brillante idea per spingere i due a scambiarsi un altro bacio. Come? Semplice, tramite il classico gioco della bottiglie. Un’idea geniale che la Romero ha condiviso anche con l’amica Sarah: “Ho trovato il modo di farti baciare Paolo. La bottiglia punterà te e lui sarà costretto a baciarti”. La Altobello però replica: “Dovrebbe volerlo lui per prima” e Ariadna risponde: “Sì, se aspetti lui…”. Per la serie questo bacio ci deve stare!

Sarah Altobello: “Almeno due-tre persone non le sopporto”

L’avventura a L’Isola dei Famosi 2019 di Sarah Altobello procede alla grande. La showgirl barese durante un momento di confidenza con l’amica Ariadna Romero non si è tirata indietro nel raccontare di avere delle preferenze su Playa Uva. La Altobello, infatti, rivela: “almeno due-tre persone non le sopporto, al mattino non riesco a sentirli, appena aprono bocca… davanti sorridono e dietro sparlano”. Poi la sosia di Melania Trump racconta: “di solito mi piace ridere e scherzare, ma ci sono dei momenti in cui anche io sono ko, anche qui, se guardi certe facce.. sempre le stesse persone, devi comunque scambiare delle chiacchiere e per carità, qualcuno si salva, non sono tutti da buttare, ma… E’ una insopportazione generica, appena parli di una cosa ti sbranano, tu prendi nota, esiste l’insopportazione generica, quelli che ti dicono che non esiste sono falsi, come il sorrisino falso di certa gente che poi ti parla dietro…”. A chi si riferisci la prorompente showgirl?



