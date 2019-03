SOLEIL SORGE/ Cecilia Rodriguez al veleno: “sta recitando” (Isola dei Famosi 2019)

Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi 2019 continua a far discutere. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne da quando è arrivata in Honduras è stato come un tornado per i naufraghi della quattordicesima edizione che sin da subito hanno avuto non poche difficoltà a convivere con il carattere fumantino della ragazza. Soleil, infatti, da quando è sbarcata a L’Isola si è scontrata con quasi tutti i naufraghi: da Ariadna Romero a Luca Vismara, da Marina La Rosa fino a Stefano Bettarini con cui ha avuto una pesantissima litigata. Tutto è cominciato quando Soleil ha chiesto a Stefano di cucinare il pesce per pranzo. Essendo la leader della settimana, Soleil rivolgendosi all’ex calciatore ha detto: “Vogliono mangiare tutti quanti prima e spetta a me la decisione del cibo”. Una frase che non è stata affatto gradita da Stefano Bettarini che con fare deciso ha sottolineato di non voler ricevere ordini da lei.

Soleil Sorge contro Stefano Bettarini

Scontro a L’Isola dei Famosi 2019 tra Soleil Sorge e Stefano Bettarini. La richiesta della leader della settimana di cucinare il pesce prima del solito orario di pranzo è stata l’oggetto del litigio con Bettarini che non ci sta: “Ti garantisco che del gioco me ne sbatto i co… che sei leader altrettanto. Non voglio che tu influisca su come mangiare il pesce. Decido io, visto che l’ho preso. Tu sei la leader dei giochi della gioventù. Se il gruppo vuole mangiare può venire a chiederlo senza mandare te. Sul pescato devi stare zitta”. Soleil ha prontamente reagito rispondendo a tono alle parole di Stefano Bettarini che si è rivolto in maniera forte verso la naufraga. Durante un confessionale, infatti, la Sorge ha detto: “Parlava con rabbia e senza una vera logica, continuava a ripetere che lui decide quando e come si fa il pesce. Diciamo che ha un po’ sclerato”. Tra i due sono volate parole del tipo “Sta zitta”, ma la Sorge zitta non ci sta e replica: “A me zitta non lo dici”.

Cecilia Rodriguez su Soleil Sorge: “sta recitando un copione”

Intanto in Italia il nome di Soleil Sorge continua ad essere al centro di una serie di gossip per via della relazione con Jeremias Rodriguez. La ex corteggiatrice, infatti, in Honduras sin dall’inizio del suo arrivo ha trovato una spalla proprio nel fratello di Belen sbarcato in ritardo a L’Isola dei Famosi 2019 per un problema di salute. Tra i due fin dall’inizio della loro avventura è scattata una bellissima complicità al punto da farli isolare da tutto il gruppo dei naufraghi. Un’unione che è stata molto criticata e che ha visto i due piccioncini costretti a separarsi visto che Jeremias Rodriguez è stato eliminato dal gioco. Intanto su Novella 2000 nella rubrica “Sussurri e Grida” si parla di un possibile astio tra Cecilia Rodriguez e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Cecilia, infatti, non avrebbe una grand simpatia per Soleil al punto da non credere al suo interesse per il fratello e lasciare intendere che la Sorge starebbe recitando un copione all’interno dell’Isola. Sarà davvero così?

© RIPRODUZIONE RISERVATA