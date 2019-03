STEFANO BETTARINI/ Lite con Soleil Sorge: “non dai ordini” (Isola dei Famosi 2019)

Stefano Bettarini è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2019. Mentre in Italia non si fa che parlare del Foglia-gate, in Honduras continuano i litigi tra i vari naufraghi. Questa volta la discussione è scoppiata tra l’ex calciatore e la leader Soleil Sorge. Tutto è nato quando Soleil ha chiesto a Stefano di preparare il pranzo, ma l’ex calciatore ha replicato prontamente “non accetto ordini”. L’arrivo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sicuramente scombussolato l’equilibrio all’interno del gruppo dei naufraghi; in particolare l’atteggiamento di Soleil non è stato gradito dai naufraghi al punto da creare due gruppi distinti e separati. La discussione tra Bettarini e Sorge è scoppiata durante il pranzo quando la leader ha chiesto di cucinare il pesce. A questo punto l’ex calciatore che si occupa della pesca con Kaspar Capparoni ha replicato: “Con calma decidiamo, il gruppo, se vuole mangiare, può venire qui e chiedere direttamente senza mandare te”.

Stefano Bettarini: litigio con Soleil Sorge

Soleil Sorge ha prontamente replicato alle parole di Stefano Bettarini: “Se stai rosicando sono fatti tuoi”. Una frase che Bettarini non ha gradito al punto da alzare la voce: “Ti garantisco che del gioco non me ne sbatte e che sei leader altrettanto”. Da quel punto tra i due è cominciato un accesissimo litigio con parole di fuoco che hanno nuovamente creato confusione all’interno del gruppo dei naufraghi. Bettarini, infatti, ricordiamo che è tornato a Playa Uva in qualità di sospeso. Una volta rientrato in gioco l’ex calciatore ha discusso anche con un’altra naufraga. Si tratta di Marina La Rosa con cui però Bettarini avrebbe chiarito nelle ultime ore. Marina e Stefano, infatti, si sono confrontati a lungo nelle ultime ore con l’ex concorrente del Grande Fratello che ha chiesto scusa a Bettarini per le parole dette nelle settimane precedenti. Le scuse di Marina sono state ben accette da Bettarini che ha deciso così di metterci una pietà sopra. Proprio Marina La Rosa ha ammesso nelle ultime ore di aver avuto un comportamento esagerato verso Stefano Bettarini e proprio per questo motivo ha voluto chiedere scusa all’ex calciatore per siglare una sorta di pace. Che sia una pace vera o semplicemente frutto di una strategia per arrivare alla finale?

