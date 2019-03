SUBURRA, LA SERIE / Anticipazioni 11 marzo 2019: il nuovo ordine di Samurai

SUBURRA LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ritorna in chiaro Suburra – La serie nella seconda serata di Rai 2 di oggi, lunedì 11 marzo 2019 in prima visione assoluta. Andranno in onda l’episodio 7 e 8, dal titolo “Ultimo cliente” e “Un altro“. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati lo scorso lunedì: in seguito agli omicidi messi in atto da Lele, tutto il gruppo di ragazzi, i sinti e le altre famiglie sono scosse dalla possibile guerra in arrivo. Solo il Samurai sa che in realtà i sinti non sono responsabili della morte del padre di Aureliano. Anche se quest’ultimo avrebbe dovuto prendere le redini degli Adami, il Samurai continua a giocare con le fila dei capi di Roma, senza creare un’alleanza con il giovane boss. Livia sembra invece disposta ad accogliere il suo ruolo e le responsabilità che ne derivano, grazie anche al sostegno degli altri capofamiglia. Nel frattempo, gli Anacleti cercano di consolidare il loro potere grazie al matrimonio fra Spadino e Angelica. Il ragazzo cerca di mantenere il segreto simulando la prima notte di nozze con la neo moglie. Lasciato fuori dagli affari, Aureliano propone agli amici di unirsi in un gruppo e sfidare i boss capitolini, grazie ai terreni del Vaticano.

Theodosiou però decide di uccidersi, quando realizza di essere ormai alle strette. In una delle ultime azioni, impone ai suoi aguzzini di parlare con Sara, ma i due non si vedranno mai. In seguito, Aureliano e Spadino condivideranno un bagno di fango per raccontare le rispettive peripezie con le donne, ma solo dopo aver stretto un accordo con Sara per entrare nella società del marito. Nel frattempo, Manfredi si accorge di provare un forte interesse per Angelica, sempre più trascurata dal marito. La ragazza però lo sorprenderà mentre la spia in segreto. Eppure il fatto di essere desiderata diventerà un gioco per Angelica. Anche Lele ha il suo da fare: la sintonia con Sara è diventata fin troppo evidente, anche se il ragazzo farà l’errore di parlare del piano segreto creato con Spadino e Aureliano. La donna deciderà quindi di incaricarli di uccidere il Samurai.

ANTICIPAZIONI DELL’11 MARZO 2019

EPISODIO 7, “ULTIMO CLIENTE” – La relazione fra Isabel e Aureliano procede verso un intoppo prevedibile: la ragazza decide di cacciarlo di casa e ritornare sulla strada. Aureliano invece riferisce a Livia di non voler perdere i terreni, voce che arriva direttamente a Samurai. Quest’ultimo scopre che dietro tutto c’è Sara e decide di minacciare il marito per evitare di perdere il controllo sul territorio. La donna invece si rivolge ancora una volta alla Contessa per ottenere un aiuto: un medico corrotto altererà l’autopsia del monsignore per evitare che il suicidio venga scoperto. Mentre Lele viene interrogato da Samurai, Aureliano scopre che Isabel è stata picchiata dal pappone e lo uccide.

Samurai decide di riunire Livia e Manfredi per istruirli su come abbandonare la guerra in corso. Il ragazzo però vuole una vittoria certa. Sara riceve un ordine dalla Contessa: dovrà restituire il terreno a Samurai, altrimenti dirà tutto sulla morte di Theodosiou. Intanto, Angelica scopre la verità sui sentimenti di Spadino per Aureliano e decide di ricattarlo. Vuole un figlio e lo minaccia di dire tutto a Manfredi. In seguito, Samurai riferisce a Lele di sapere del tradimento e lo istruisce per creare un incontro con Aureliano e Spadino in cui i due dovranno perdere la vita.



