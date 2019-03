Televoto annullato Isola dei Famosi 2019, perché?/ Ghezzal fuori: rischiano tutti

Nell’attesa che la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019 riapra i battenti, nel corso del daytime abbiamo scoperto che Ghezzal è il concorrente che ha dovuto dire addio alla sua esperienza di Honduras. Stasera nel frattempo, con il televoto annullato tutti saranno a rischio, finendo in toto in nomination: chi avrà la peggio tra di loro? Lo scopriremo a breve! L’ex calciatore, questa settimana al televoto, ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il gioco. Per questo motivo, le sorti del televoto si sono praticamente azzerate e nel corso del prime time, capiremo in dettaglio cosa s’inventeranno gli autori del programma. Proprio loro, già la scorsa puntata, per “merito” del videomessaggio di Fabrizio Corona, non hanno di certo fatto una bella figura… vedremo se oggi, saranno in grado di inventarsi qualcosa di creativo ed ingegnoso senza giocare sulla pelle delle persone. Ghezzal è andato via per motivi personali anche se, fino a questo momento, non si conoscono appieno tutti i dettagli della particolare vicenda.

Televoto annullato, Ghezzal abbandona l’Isola dei Famosi 2019

Nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi 2019, Ghezzal ha avuto modo di dichiarare: “L’isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava era cosa avrei voluto far da grande. E l’Isola me l’ha data”. Prendere parte al reality, per l’ex sportivo è stato un modo di riordinare le idee sul futuro per potersi creare una nuova identità professionale una volta tornato in Italia. Nel corso della sua esperienza in Honduras, l’uomo ha stretto una sincera e leale amicizia con Marco Maddaloni. Per salutarsi in maniera “memorabile”, il campione di arti marziali ha fatto un gesto simbolico e bellissimo: dividere il suo cocco con l’amico. “Non è niente ma è tutto: questo è il mio pezzo di cocco di stasera ho solo questo da darti, è un gesto. Ciao fratello!”, ha commentato. Anche gli altri naufraghi sono rimasti decisamente scossi dalla decisione di Ghezzal che, durante il gioco, si era dimostrato essere tra i migliori concorrenti. Questa sera con il suo ritiro, scopriremo i reali motivi ed anche come sfrutteranno al meglio il televoto annullato per via di questa decisione imprevista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA