Uomini e Donne/ Angela Nasti e Giulia Cavaglià pazze di Manuel? (Trono Classico)

Il trono di Angela Nasti e Giulia Cavaglià è ancora agli inizi, ma ci sono tutti i presupposti per vedere un doppio percorso emozionante. Nonostante siano entrambe giovanissime, infatti, hanno voglia di trovare l’amore e di non perdere assolutamente tempo. Trovare il principe azzurro, però, non sarà affatto facile anche perchè Angela e Giulia stanno dimostrando di avere gusti simili. Dopo Luca Daffrè che, chiamato da Angela Nasti, è già uscito in esterna con Giulia, le due troniste sono pronte a contendersi anche Manuel Galiano. Di origini liguri, Manuel si è trasferito negli Stati Uniti dove dove milita nel squadra di calcio del Peninsula College a Port Angeles. Manuel ha anche partecipato come tentatore a Temptation Island 5 anche se non si è avvicinato a nessuna ragazza. Angela lo ha già portato in esterna ammettendo di voler continuare a conoscerlo, ma tra i due spunta Giulia Cavaglià.

Manuel Galiano tra Angela Nasti e Giulia Cavaglià

Manuel Galiano si è fatto subito notare come corteggiatore di Angela Nasti. Oltre ad essere uscito in esterna con la tronista napoletana, infatti, il corteggiatore si è ancora scontrato con il rivale Davide Digeso accusandolo di avere dei modi troppo plateali per corteggiare: “La mia fidanzata deve essere bella. Voglio vedere con una che pesa 300 chili se vai con le rose e il cartellone”, ha detto sottolineando che se l’aspetto fisico di Angela fosse stato diverso, non si sarebbe comportato come sta facendo. Il percorso di Manuel a Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe arricchirsi del capitolo Giulia Cavaglià. La 23enne, infatti, ha spiegato a Maria De Filippi di conoscere già Manuel. I due si sarebbero incontrati quando la tronista era fidanzata. Ora, però, che entrambi sono single e si sono ritrovati casualmente a Uomini e Donne, Giulia ha dichiarato di volerlo conoscere. Manuel, dunque, si dividerà tra e due troniste accendendo l’ennesima rivaità femminile o svelerà subito la propria preferenza?

