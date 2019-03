Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Andrea dal Corso e Teresa Langella…

Uomini e donne torna in onda oggi ma sembra che dietro le quinte tutto sia pronto per una doppia registrazione speciale che potrebbe portare sul trono un nuovo tronista da affiancare a Giulia Cavaglia, Andrea Zelletta e Angela Nasti, e non solo. Secondo gli ultimi rumors sembra che Teresa Langella tornerà in studio per una speciale registrazione al fianco di Andrea Dal Corso, o almeno questo è quello che si vocifera da qualche giorno sui social. Al centro di tutto c’è un misterioso incontro che i due hanno avuto nei giorni scorsi e che lo stesso corteggiatore si è sbilanciato dicendo di aver passato l’8 marzo con la tronista e di essersi trovato bene tanto da definirsi “impegnato”. Questo significa che alla fine c’è davvero stato il lieto fine per loro e Teresa ha avuto il suo principe oppure no?

REGISTRAZIONE SPECIALE DEDICATA A TERESA E ANDREA?

La verità potrebbe essere rivelata proprio oggi pomeriggio con questa registrazione speciale del trono classico anche se le polemiche sono già all’orizzonte. In molti sono convinti che Andrea abbia fatto marcia indietro per via delle critiche ricevute e la stessa ex di Temptation Island, Martina Sebastiani, ha già fatto sapere che il corteggiatore l’aveva cercata dopo il no a Teresa e ritiene il suo comportamento finto. Si tratta solo di voci o i due, alla fine, hanno deciso di dare una possibilità al loro rapporto? La registrazione speciale potrebbe ripetersi già mercoledì pomeriggio con l’arrivo di un nuovo tronista e già si parla del ritorno di Antonio dopo il successo ottenuto dopo la messa in onda del confronto con Teresa e Andrea. Il triangolo amoroso ha finalmente trovato il modo giusto per tornare a sorridere?

