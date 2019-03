Uomini e donne/ Tutti in attesa dello speciale su Gemma e Rocco ma… (Trono Over)

Tutto è pronto per una nuova settimana in compagnia di Uomini e donne che, a cominciare da oggi, ci terrà compagnia con dame e cavalieri del trono over e con Gemma e Rocco. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi sembra proprio che i due possano aver già passato insieme la loro serata romantica e adesso tutti sono in attesa di capire quale sarà stata la scelta finale della dama del trono over in merito a quello che aveva in mente il suo cavaliere. Rocco ha deciso di scegliere una serata romantica per convincere Gemma di essere innamorato di lei e volerla rendere felice ma ha scelto di mettere un finale doppio per la loro storia: la torinese avrà scelto di concludere la serata con lui o, alla fine, sarà rimasta da sola? Le polemiche e le accuse sono già dietro l’angolo, ma sicuramente le cose per lei potrebbero andare diversamente da quanto tutti si aspettano.

LA SPECIALE SERATA DI GEMMA E ROCCO…

Nei giorni scorsi la dama è tornata a parlare dei social ma senza rilasciare alcun dettaglio e anticipazioni su quello che vedremo a Uomini e donne. Rimane il fatto che da alcuni messaggi social i fan hanno colto alcuni segnali che lasciano pensare che le cose siano andate come Rocco avrebbe voluto e questo rischia di far naufragare il loro rapporto. In particolare, Gemma ha scritto: “È vero, splende sempre il sole ma solo se lo vogliamo noi. Può essere in cielo ma può non esserci che noi ne abbiamo uno enorme dentro!!!! Buona giornata“. Questo davvero metterà la parola fine alla coppia in vista della fine di questa edizione di Uomini e donne o sentiremo ancora parlare di loro? E la stessa Gemma ha scritto: “Vivi cercando amore e felicità Speri che un giorno il sogno diventi realtà, Torni a chiederti se Era scritto per te quel destino Poi apri gli occhi un giorno e ti accorgi che…” Di cosa si sarà accorta?

