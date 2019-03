Vittorio Brumotti insegue un pusher/ Arrestato grazie all’inviato di Striscia

Vittorio Brumotti si è reso protagonista di un inseguimento a un pusher che vedremo stasera, 11 marzo 2019, nella puntata del tg satirico Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico si è recato a Bologna dopo che erano arrivate diverse segnalazioni dei cittadini. Questi si erano detti esasperati dalla continua presenza nel territorio del centro di spacciatori. Brumotti ha colto sul fatto e inseguito uno spacciatore che provava a vendere della cocaina. Le anticipazioni ci parlano di un uomo che offriva cocaina in un tabaccaio in Piazza Verdi e poi per strada. Una volta che è stato fermato dai Carabinieri ha ingoiato gli ovuli con la cocaina. A quel punto i militari dell’Arma l’hanno lasciato, ma Vittorio Brumotti ha deciso di non demordere e a continuare a inseguirlo. Alla fine arriverà l’arresto da parte della Polizia.

Vittorio Brumotti insegue un pusher, Striscia la notizia: la polizia lo arresta

Continua la lotta contro la droga di Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia si è reso ancora una volta protagonista di un servizio che mostra il suo impegno civile nel campo dello spaccio. Brumotti ha dimostrato davvero molto coraggio, spingendosi per la causa molto oltre di tantissimi altri che lo avevano preceduto e diventando di fatto un paladino della giustizia del settore. Ancora una volta il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha dimostrato di essere di grande utilità pubblica e in grado di aiutare le forze dell’ordine nel fermare situazioni veramente molto pericolose. Le anticipazioni non ci forniscono ulteriori dettagli, si dovrà aspettare stasera per guardare il servizio e capire bene come sono andate le cose.

