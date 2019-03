Amici 18/ Lite tra Tish e Giordana, Jefeo e Ludovica preoccupati per il serale

Nella scuola di Amici 18 c’è polemica. A farla nascere è Tish che non ha apprezzato l’incoerenza mostrata da alcuni compagni in merito all’accesso al serale di Mowgly. In settimana, prima dello speciale di sabato, il ballerino di breake dance aveva chiesto ai compagni se, secondo loro, meritasse l’accesso al serale e in molti avevano detto di no, gli stessi che però in studio, alla domanda di Maria De Filippi, hanno invece detto di sì. Tish alimenta la cosa e lo fa notare anche a Mowgly, sottolineando l’atteggiamento diverso dalla sala relax allo studio, di fronte al pubblico. Le parole di Tish vengono mostrate in un filmato a tutti coloro che non erano presenti. Il primo a sentirsi toccato è Umberto, che spiega: “Io sono stato il primo a dirti che non meritavi il serale ma quando hai iniziato a fare anche gli altri stili io sono stato il primo a farti anche i complimenti. Io però posso cambiare idea e a questo punto ti dico di sì”.

LE PREOCCUPAZIONI DI JEFEO E LUDOVICA

Della stessa idea è Vincenzo, che tuttavia ritiene che, pur essendo talentuoso, “Non lo vedo in nove puntate di serale”. La questione accende comunque una discussione tra tutti e porta alla fine Tish ad avere un battibecco con Giordana, alla quale addirittura chiede di non rivolgerle la parola. Intanto Ludovica e Jefeo pensano alla maglia verde di Amici 18 e si danno forza a vicenda, ritenendo di non doversi abbattere prima del tempo. “Dobbiamo dare del nostro meglio adesso e dobbiamo farcela. Io voglio fare il passo successivo e fare lo show” ammette Jefeo, anche se Ludovica si dice molto dispiaciuta dalle critiche di Alex Britti che ha trovato la sua esibizione durante lo speciale “troppo urlata”.

