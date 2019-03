Belen Rodriguez / Stefano De Martino: “Il nostro è un rapporto che andrà avanti…”

Mentre i fan continua a sperare nel loro ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e ancor di più Stefano De Martino negano che le cose stiano in questo modo. Il ballerino, in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, ha commentato così il gossip delle ultime settimane sul riavvicinamento con la sua ex moglie. “Per me non è una notizia. – ha ammesso – Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi, fatica a comprendere. Ma per noi è così. Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo di nasconderlo”. De Martino ha infine specificato come stiano le cose con Belen Rodriguez: “Il nostro è un rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”.

BELEN E STEFANO, TANTI DUBBI E POCHE CERTEZZE

E se Stefano De Martino ha deciso di smentire in più di un’occasione il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, non ha fatto lo stesso la showgirl argentina che ha preferito invece rimanere in silenzio. Eppure gli indizi sono contrastanti e chi li ha visti insieme in queste ultime settimane parla di chiaro ritorno di fiamma, con tanto di atteggiamenti molto affettuosi. Si tratta davvero soltanto di un rapporto tra ex, genitori di un bambino? D’altronde, solo pochi giorni fa, Stefano a Domenica In ha voluto chiarire: “Credo che la gente si rispecchi in noi perché tutti hanno degli amori non finiti. Le persone quindi rivedono questa favola pensando che ci sia un lieto fine e sperano quindi che anche a loro possa capitare. Rivedono in noi due quella favola che vorrebbero avere anche loro, per questo c’è questo interesse.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA