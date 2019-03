Cecilia Rodriguez/ “Jeremias e Soleil? Se lui è felice va bene” e su Ignazio Moser…

Ceciia Rodriguez, su Instagram, ha deciso di rispondere alle domande di molti fan curiosi. La sorella di Belen e Jeremias, che ha lasciato da pochi giorni l’Isola dei Famosi, ha aperto il suo cuore, parlando di tanti argomenti interessanti. Uno tra questi è proprio l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2019 del fratello Jeremias. A chi, infatti, le chiede cosa pensi, lei risponde: “Purtroppo L’Isola dei famosi non è un reality dove arriva la verità a casa (non avendo una diretta 24 ore su 24). Jeremias è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti”, ha fatto sapere la Rodriguez.

Cecilia Rodriguez si espone anche sul flirt tra il fratello Jeremias e Soleil Sorge: “La verità è che con lei ho avuto sempre non dico qualche problema, ma ha un carattere molto forte e non l’ho mai capita, invece adesso, vedendola un po’ di più all’Isola, penso che abbia un carattere altrettanto forte e che spesso non trovi il modo giusto per dire le cose e così viene attaccata.” Ma è contenta, quindi, di questa storia? “Devo prima conoscerla, ma se lui è felice, lo sono pure io. Viva l’amore!”, ammette. Poi parla anche del suo di amore. Cecilia si dice innamoratissima di Ignazio Moser, con il quale presto volerà alle Maldive dove festeggerà il suo 30esimo compleanno. Ammette, infine, di essere in un bellissimo periodo della sua vita, in totale “equilibrio”.

