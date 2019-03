Direttori artistici Amici 18 / Chi sono? Tutti gli indizi e una sola certezza

Chi sono i due direttori artistici del serale di Amici 18? Ormai la curiosità è alle stelle, sia quella degli allievi della scuola che del pubblico a casa, soprattutto da quando in tv va in onda il promo dei due ma senza il loro volto. Finora, Maria De Filippi, nel suo gioco con i ragazzi della scuola, ha elencato una serie di indizi, che sono: si tratta di due uomini, uno è sposato, l’altro no, sono appassionati di moto, uno è nato nel mese di novembre/dicembre/gennaio, l’altro febbraio/marzo/aprile. A questi si aggiunge l’indizio social di Betty Soldati, P di Palermo e L di Livorno (che potrebbero essere le iniziali dei loro nomi o cognomi). Le ipotesi dei ragazzi di Amici non sono mancate ma sono state tutte smentite da Maria De Filippi. I nomi finora esclusi sono: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Biagio Antonacci, Michael Bublé, Nek, Marco Mengoni, Jovanotti, Max Pezzali.

DUE NUOVE IPOTESI SUI DIRETTORI ARTISTICI

Nomi che anche secondo molti del pubblico di Amici 18 potevano avvicinarsi alla risposta giusta. Intanto continuano a spuntare nuove ipotesi e, quindi, nuovi nomi. Il vicolodellenews ha ipotizzato, soprattutto sulla base delle iniziali del nome e della passione per le moto, che i direttori artistici potrebbero essere Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, famoso duo Luca e Paolo; anche se nelle ultime ore i nomi più accreditati sono quelli di Luca Argentero e Paolo Conticini, due attori che comunque ben conoscono il mondo dello spettacolo. Argentero, inoltre, è già trato tra i giudici del serale di Amici, quindi, non nuovo a questo ambiente. Che siano tra questi i nomi giusti? Di certo la risposta a queste domande arriverà sabato, nel corso dello speciale di Amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA