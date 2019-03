Elia Libero Gumiero/ Video, il primo posto in classifica e… (Il Collegio 3)

Elia Libero Gumiero ha conquistato il primo posto della classifica degli studenti de Il Collegio 3, confermandosi il migliore della classe. Non è una sorpresa per i fan del ragazzino con l’animo da adulto, che oltre a collezionare buoni voti, ha tenuto fede con le premesse fatte durante la presentazione. A causa della differenza che avverte con i coetanei, Elia infatti si è sempre trovato più a suo agio con i professori. Lo dimostra ancora una volta in occasione della punizione assegnata agli allievi che si sono dati alla pazza gioia durante la notte, sfidandosi nel “calcetto ignorante”. Unico a non aver preso parte alla missione del gruppo, Gumiero non è stato toccato dalle conseguenze ed è riuscito a schivare la pulizia dell’intera aula. Conquistata inoltre la pizza grazie ai suoi numerosi interventi in classe ed all’ottimo riscontro con i docenti. Per Youssef Komeiha, Elia è un po’ noioso proprio per le sue continue alzate di mano, pronto a rispondere a qualsiasi quesito posto dal corpo docenti. Un atteggiamento che permette a Gumiero di trovarsi dall’altro lato della strada rispetto a Matias Caviglia, che si fa notare più che altro per i tanti sonnellini in aula. Clicca qui per rivedere il video su Elia Gumiero ed i suoi interventi scolastici.

Elia Libero Gumiero, Il Collegio 3: un grande rivale…

Elia Libero Gumiero ha una grande rivale ne Il Collegio 3 ed ovviamente si tratta di Noemi Ortona, prima della classe al fianco del ragazzo. I due tuttavia non sono in competizione e sembra che i meriti che professori e Preside hanno riconosciuti ad entrambi siano dovuti ad un atteggiamento diverso. Elia infatti è solito intervenire spesso e volentieri, dire la sua riguardo ai dubbi sollevati in aula dai docenti. Riflette e partecipa in modo molto attivo. Anche Noemi segue la stessa linea, ma si concentra di più nelle sfide e nei compiti in classe, riuscendo ad ottenere comunque lo stesso risultato. Nonostante il percorso molto simile, fra i due ragazzi non sembra essere nata una simpatia di qualche tipo. Anzi, li vediamo sempre in luoghi diversi durante i momenti di relax. Con l’unica differenza che Noemi interagisce comunque con le compagne, anche se in modo limitato, mentre Elia scompare spesso dall’occhio della telecamera.

L’esito dell’esame finale

Questa sera Il Collegio 3 ci svelerà quale sarà l’esito dell’esame finale di Elia Libero Gumiero. Non ci sono grossi dubbi sul fatto che il ragazzo riuscirà ad emergere ancora una volta, portando a casa un sicuro successo. Sappiamo poi grazie ad un’intervista rilasciata a Fanpage che l’esperienza nel programma potrebbe rimanere l’unica: lo studente infatti non ha alcuna intenzione di proseguire la sua strada nel mondo della tv. In occasione del debutto del factual di Rai 2, la stampa locale ci ha infatti informati che Elia è stato nominato Sindaco Junior del paese in cui vive, Campolongo. Ora che il programma è terminato, visto che le riprese sono finite da tempo, che cosa è rimasto all’ex allievo di questa sua esperienza? A quanto pare gli unici con cui andava più o meno d’accordo sono William Carrozzo, Nicole Rossi e Gabriele De Chiara. Qualche screzio invece con Matias Caviglia, anche se non c’è mai stata una vera antipatia. I professori che gli hanno invece lasciato un caro ricordo sono il prof Carnevale ed il prof Maggi: durante le lezioni di Matematica della prof Petolicchio confessa invece di essersi addormentato. “Penso di essere stato abbastanza me stesso, mantenendo le mie idee ed i miei comportamenti”, ha detto inoltre riguardo al suo rapporto con le telecamere.

