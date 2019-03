Elisa Isorardi bacia Alessandro di Paolo/ Foto, Matteo Salvini è solo un ricordo?

Oggi si torna a parlare di Elisa Isoardi e non per un’altra foto sui social in cui si finge innamorata persa di un altro dei suoi chef, un ospite o un giornalista Rai, ma perché questa volta è Diva e Donna ad aver immortalato la conduttrice con un altro uomo. Lui è Alessandro di Paolo, produttore con la fama di playboy, con il quale la bella Elisa Isoardi si è fatta beccare nei giorni scorsi e, in particolare, nel fine settimana in cui i due avrebbero trascorso il fine settimana fra Cortona e Firenze. Come se non bastasse, sempre secondo il settimanale, i due si sarebbero concessi anche una serata sul litorale laziale ad Anzio tra locali e acquisti come potete vedere nella foto a corredo dell’articolo. Fin qui tutto normale come una qualsiasi coppia di amici ma lo stesso settimanale lascia intendere che tra i due ci sia qualcosa di più.

ELISA ISOARDI BACIA UN ALTRO UOMO

In particolare, dopo la fine della storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi potrebbe finalmente aver trovato l’amore in Alessandro di Paolo e a maggior ragione perché la conduttrice è apparsa per la prima volta con un altro uomo al suo fianco, quello che potrebbe essere il neo fidanzato. I paparazzi del settimanale Diva e Donna hanno scattato una foto di quello che per tutti sembra essere la prova schiacciante del loro rapporto ovvero il bacio che i due si sarebbero scambiati proprio in sosta in autogrill. Nonostante il gossip di queste ultime ore la conduttrice non ha ancora commentato la questione sui social e non ha confermato o smentito la sua relazione con il produttore. Come andrà a finire questo ennesimo gossip oggi?

