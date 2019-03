Esteban Frigerio/ Video, finisce nel ciclone del Preside… (Il Collegio 3)

Esteban Frigerio è il creativo de Il Collegio 3, ma durante la scorsa settimana è finito nel ciclone del Preside per un altro motivo. Sulla scia delle bricconate degli altri studenti maschi, Esteban infatti ha partecipato all’ennesima escursione notturna ed alla sporcizia in aula che l’indomani ha dovuto pulire. Certo sempre in modo tutto suo, visto che con il ragazzo tutto può diventare arte e divertimento. Armato di panno per pulire, si è improvvisato dj immaginario, “suonando” il banco di scuola. Un’immagine simpatica di Esteban, fra i pochi ad essere entrato subito nel cuore dei telespettatori. I commenti di apprezzamento nei suoi confronti non mancano sui social, mentre nella scuola sembra non avere la stessa popolarità. Jennifer Poni esclusa, la sua metà, la ragazza con cui ha legato più che con il resto del gruppo. Durante la gita scolastica, Esteban infatti ha commentato la poesia di Jennifer in modo particolare: è sicuro che la ragazzina, sempre travolta da un turbine di sentimenti e pensieri, voglia solo essere compresa. “Bisogna saperla ascoltare”, ha detto con candore al prof Maggi. Clicca qui per rivedere il video di Esteban Frigerio e Jennifer Poni.

Esteban Frigerio, Il Collegio 3: felice per la gita

La seconda gita promossa da Il Collegio 3 ha fatto felice Esteban Frigerio, forse uno dei pochi studenti ad aver apprezzato l’escursione nella natura e il piccolo viaggio nell’era Primitiva. L’arrivo all’Archeopark è stato infatti uno shock per la maggior parte della classe, ma non per Esteban, che forse avrebbe addirittura preferito trascorrere anche la settimana successiva all’interno del parco divertimenti. Ha sempre avuto un desiderio fin da bambino: stare a contatto con la natura, ammirare gli animali, vivere una vita campestre. Purtroppo per lui l’esperienza è durata solo un giorno e mezzo, ma non è escluso che Elia deciderà di ritornare con la famiglia. Unico fra tutti a non aver subito il trauma legato alla sveglia del prof di ginnastica, con tanto di fischietto, il ragazzo è apparso anzi rilassato e rivitalizzato dalla gita appena vissuta.

Verso l’esame finale

Il Collegio 3 ha regalato tanto ad Esteban Frigerio, che ora si prepara ad affrontare l’esame finale con la maggior parte dei suoi compagni. Anche se non lo troviamo al primo posto come migliore della settimana, Esteban è riuscito a dimostrare le sue abilità in materie come Educazione Artistica, dove i suoi disegni, collage e creazioni hanno spesso colpito i telespettatori da casa. Il contatto con la realtà del programma gli ha permesso inoltre di conoscere un clima scolastico distante da quello odierno, molto più attivo ed in grado di coinvolgere ogni studente. Non è un mistero che Jennifer Poni sia entrata nel cuore del giovane allievo, ma sembra che pochi altri siano riusciti ad avere un posto speciale agli occhi di Esteban. Soprattutto non rientrano nelle sue simpatie tutti coloro che hanno sempre alzato la voce, come ha sottolineato a Fanpage, quadro che potrebbe calzare a pennello sia alle gemelle Fazzini sia alla professoressa Petolicchio. “Ricordo più bello, io che parto a correre in mezzo alla pioggia”, ha aggiunto inoltre pensando a tutto ciò che lo show gli ha regalato. Il momento più brutto invece è legato alla sera precedente al termine delle riprese: non stupisce, Esteban è riuscito a trovare una sua dimensione all’interno dell’esperimento di Rai 2.

Poesia attorno al fuoco





© RIPRODUZIONE RISERVATA