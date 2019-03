Federica Pacela Vs Yuri Rambaldi/ Video lite a Pomeriggio 5: “Minacce di morte”

Dopo esser stato rimandato alcune settimane fa, oggi è arrivato il momento del confronto tra Federica Pacela e Yuri Rambaldi a Pomeriggio 5. “Oggi ti tocca, mi dispiace” esordisce Barbara d’Urso, che presenta Federica che fa il suo ingresso in studio. La modella esordisce: “Vedendo tutto quello che è successo penso che sei davvero recidivo. Credevo fosse una persona buona e fedele e invece, dopo tutto quello che è successo e che sta continuando a succedere.. visto che ci sono ragazze che mi continuano a scrivere”. Lui cerca di difendersi ma serve a poco. La Pacela infatti continua: “Sono qua perché devi imparare cosa significa il rispetto. Tu chiedi scusa perché mi dici che sono stata importante e poi mi dici che sono qui per la visibilità.”

Federica Pacela contro Yuri Rambaldi: “Non devi minacciare le donne”

Federica Pacela è un fiume in piena a Pomeriggio 5 e continua ad attaccare Yuri Rambaldi: “La verità è che tu non sai stare da solo. Anche la questione dell’anello non è vero ciò che dici, tu eri in ginocchio e mi pregavi di tornare con te! Ho messaggi continui da parte tua in cui mi preghi di tornare con te. Tu mi hai sempre cercata. – poi fa una dichiarazione molto pesante – E le ragazze che hai tradito non devi poi minacciarle di morte perché hanno parlato”. Lui però si giustifica, facendo una rivelazione molto importante: “Io ho fatto uso di sostanze stupefacenti, nel senso della palestra. E questo mi cambiava l’umore, mi facevano diventare un’altra persona”. Ad accusarlo è anche Roger Garth, che svela di aver ricevuto messaggi anche da altre ragazze e tutte con tanto di foto di lui nudo. (Clicca qui per il video)

