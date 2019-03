Gabriele De Chiara/ Video, Il cammino in bilico, oggi una punizione? (Il Collegio 3)

Gabriele De Chiara è ancora in bilico ne Il Collegio 3, alla luce di tutto quello che è accaduto fin dal suo ingresso nella scuola. Anche se il Preside ha preferito non punirlo in modo diretto, ha sempre individuato nello studente quel burattinaio in grado di mettere nei guai i compagni. Ne sa qualcosa Matias Caviglia, che fomentato da Gabriele è finito in presidenza. Il motivo? I fischi durante le ore di lezione della professoressa di Matematica, che ha deriso a più non posso, dall’altezza al modo di parlare. Nell’ultima puntata però, De Chiara ha dimostrato di essere cambiato rispetto agli inizi. Per la prima volta infatti non ha negato il suo coinvolgimento rispetto a quanto accaduto in classe e si è assunto la responsabilità di aver dato il via a Matias. Quest’ultimo di certo non ci sperava e persino il Preside, che si è mostrato sorpreso dell’atteggiamento del ragazzo. Purtroppo il modo di fare di Gabriele potrebbe costargli caro: l’accesso all’esame orale potrebbe essergli precluso proprio per quanto accaduto. Questa sera scopriremo il verdetto definitivo, visto che lo studente nel frattempo non solo si beccherà una punizione, ma viene considerato anche non classificato nella lista di migliori e peggiori della settimana.

Gabriele De Chiara, Il Collegio 3: il cammino nella scuola

Il cammino di Gabriele De Chiara e Matias Caviglia ne Il Collegio 3 potrebbe finire questa sera. Lo studente dalla risata facile non è riuscito a creare un bel rapporto con diversi compagni, anche se ha stretto un forte legame con l’irriverente Cora Fazzini. A farne le spese è stato anche William Carozzo, che durante la gita a tema Preistoria ha parlato apertamente dello scherno subito dai due compagni. Gabriele in particolare si è comportato in modo disdicevole nei suoi confronti: ha fatto finta di colpire uno dei cigni presenti nel laghetto, scatenando la rabbia di William. Anche se il suo intento non era fare del male all’animale, il suo gesto non è piaciuto al compagno e ad altri della classe. Gabriele ha dimostrato ancora una volta di essere un indisciplinato, spesso incline a mancare di rispetto a studenti e professori. Un vero peccato se si pensa che la sua esperienza ne Il Collegio 3 sarebbe potuta andare diversamente. Magari sarebbe riuscito anche a conquistare qualche bel voto e rimanere in cima alla classifica dei migliori della classe.

Il comportamento al centro della puntata

Il comportamento di Gabriele De Chiara sarà al centro della puntata de Il Collegio 3 di questa sera. Il ragazzo infatti attende ancora di scoprire quale sarà la punizione scelta dal Preside per le sue ultime azioni. A questo si unirà anche un tradimento ed una pugnalata da parte di qualcuno dei compagni. A quanto pare infatti il Preside chiederà direttamente alla classe se Gabriele e Matias Caviglia dovranno essere espulsi dalla scuola. Da Giulia Mannucci fino a qualcun altro degli studenti, a quanto pare De Chiara rischia davvero grosso. Nel promo della puntata di oggi, vediamo infatti alcuni ragazzi correre in refettorio per avvisare l’amico di quanto sta per accadere: potrebbe diventare il prossimo espulso. Non stupisce del resto, se solo si pensa alla terra bruciata che il ragazzo ha fatto attorno a sé. A parte il gruppo dei maschi, che comunque non si dimostra compatto nella sua difesa, l’allievo non è davvero riuscito a creare un bel clima con il resto degli allievi. Lo dimostrano i minuti finali della puntata della scorsa settimana, quando gli studenti fanno cerchio attorno ai due ragazzi e si dimostrano dispiaciuti più per l’eventuale uscita di Matias piuttosto che per quella di Gabriele. Qui sotto il video con i rimproveri degli amici a Gabriele De Chiara.

Il rimprovero dei compagni di classe a Gabriele De Chiara





