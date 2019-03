Gian Battista/ Uomini e donne, dalla lite con Gemma a nuove rivelazioni?

Chi guarda il trono over di Uomini e donne non può fare a meno di notare sempre Gian Battista dietro i protagonisti del trono maschile che prendono posto al centro dello studio. Non tutti hanno preso bene il suo ritorno in studio e, nonostante le parole di Maria De Filippi, “l’invito” della redazione a rimanere ha un po’ deluso il pubblico che continua a non capire come possa essere possibile dopo tutto quello che è successo. Come se questo non fosse abbastanza, il cavaliere continua a far discutere e proprio nei giorni scorsi ha offeso addirittura Gemma Galgani che non ha gradito le sue insinuazioni riguardo alla sua vita privata e alla possibilità che sia in trasmissione per altro e non di certo per trovare un uomo per la sua vita. E oggi? Ancora una volta il cavaliere potrebbe tornare a dire la sua mettendo in crisi tutto il resto e anche i suoi colleghi che più volte gli hanno chiesto di andare via e lasciare lo studio.

LO SCONTRO CON GIANNI SPERTI E NUOVE RIVELAZIONI

Contro di lui si sono schierati anche gli opinionisti di Uomini e donne ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo è stato accusato da Gian Battista di aver assunto qualcuno che lo ha seguito per girare il famoso video evidenziando che l’ex ballerino si è contraddetto più volte partendo dal dire che il messaggio era arrivato da un amico e finendo poi col parlare di un fan di Uomini e donne. Il cavaliere ha più volte parlato di denunce e della voglia di andare a fondo alla questione, fino a dove si spingerà in questa storia e quanto rimarrà nel programma nonostante le richieste di tutti? Anche nella puntata di oggi Gian Battista potrebbe dire la sua su Claire riportando alcune dichiarazioni del suo rivale che proprio la scorsa settimana è andato via dal programma.

