Grande Fratello 16/ Anticipazioni concorrenti: il dottor Alberico Lemme nella casa

Comincia a prendere forma il Grande Fratello 16 che dovrebbe prendere il via, in prima serata su canale 5, da aprile. Al timone del padre di tutti i reaity ci sarà ancora una volta Barbara D’Urso che si dividerà tra Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello che, anche nella nuova edizione, sarà un mix di volti noti e volti sconosciuti esattamente com’è successo nela quindicesima edizione vinta da Alberto Mezzetti. Chi vercherà, dunque, la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? Secondo quanto riporta in esclusiva Davide Maggio, tra i concorrenti ci sarà anche il dottor Alberico Lemme, il famoso dietologo dei vip che, più volte, è stato protagonista di Domenica Live dando vita ad accese polemiche per il suo sistema alimentare. Secondo quanto aggiunge Davide Maggio, per Lemme, si starebbe studiando un ruolo ad hoc.

GRANDE FRATELLO 16, I RUMORS SUI CONCORRENTI

Non solo Alberico Lemme. In attesa di conoscere i volti sconosciuti che, tra circa un mese, varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà, nel cast del Grande Fratello 16 dovrebbero esserci anche altri volti famosi. Il nome che sta circolando con insistenza è quello di Francesca De Andrè, spesso opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Top secret, per il momento, il resto del cast. In studio, Barbara D’Urso non sarà da sola. Ad affiancare, nel ruolo di opinionista, ci sarà nuovamente Cristiano Malgioglio. Non ci sarà, invece, Simona Izzo. Secondo alcuni rumors, sembrava che a prendere il suo posto sarebbe stata Vladimir Luxuria che, invece, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha fatto sapere di non essere stata contattata per ricoprire tale ruolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA