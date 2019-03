Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni 12 marzo: Elsa parte? La richiesta di Isaac

Le emozioni con Il Segreto continuano. La soap opera spagnola non smette di stupire il pubblico italiano che, oggi, martedì 12 marzo, come di consueto, è atteso da un doppio appuntamento. Gli abitanti di Puente Vejo, infatti, faranno compagnia ai telespettatori sia alle 16.20 su canale 5 che in prima serata su Rete 4 con una puntata assolutamente imperdibile e che potrebbe cambiare il futuro di diversi protagonisti della soap. Al centro dell’appuntamento serale con Il Segreto ci sarà quello che è, ormai, diventato il triangolo più famoso della soap ovvero quello tra Elsa, Isaac e Antolina. Elsa e Isaac sono i nuovi eroi romantici di Puente Vejo. Dopo aver temuto di aver perso per sempre la donna che ama, Isaac ha ritrovato Elsa sperando di poter finalmente vivere il suo amore con lei, ma la presenza di Antolina e la gravidanza di quest’ultima ha complicato le cose così come il ritorno del padre di Elsa. Nella puntata di questa sera ci sarà l’ennesimo colpo di scena che potrebbe cambiare ancora una volta il loro destino, ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: ANTOLINA TENTA IL SUICIDIO

Isaac, non amando Antolina e sicuro che nel suo cuore ci sarà per sempre solo Elsa, ha deciso di annullare il matrimonio. Una decisione che ha spezzato il cuore di Antolina, sicura che la sua vita, con un figlio in arrivo, sia finita e che nessun altro uomo, in futuro, vorrà avere una storia con lei. Sola e con tanta paura per il proprio futuro, Antolina capisce che non ha altra soluzione di fronte a sè che togliersi la vita e porre fine a tutte le sue sofferenze. Dopo il folle gesto, il dottor Zabaleta è seriamente preoccupato per le sue condizioni, ma dopo le prime cure, fortunamente Antolina è fuori pericolo anche se il dottore continua a sedara per favorire la guairigione. Isaac, vivisbilmente preoccupato per Antolina, capisce che l’unico modo per aiutare lei e il bambino e allontanare Elsa a cui chiede di lasciare la loro casa. Consuelo, però, non si fida di Antolina e comincia a sospettare che non abbia realmente tentato il suicidio, ma che abbia messo su una scena per convincere Isaac a sposarla.

PRUDENCIO SCOPRE CHE SAUL E’ VIVO?

Mentre andrà in scena il dramma sentimentale di Elsa, Isaac e Antolina, a Villa Montenegero, Mauricio, Fernando e Julieta continuano a portare avanti il loro piano con la complicità di Saul per riportare a Puente Vejo Raimundo e Donna Francisca tenendo all’oscuro di tutto Prudencio. Quest’ultimo, però, nell’appuntamento odierno con Il Segreto, comincerà ad avere dei sospetti nei confronti della moglie, del Mesìa e dello stesso Mauricio il cui atteggiamento non lo convincerà affatto. Julieta e Mauricio, però, cercheranno di rassicurarlo per non far saltare fuori la verità mentre Fernando continuerà a fare il doppio gioco: da una parte chiederà a Julieta, Saul e Mauricio di fidarsi di lui e, dall’altra, chiederà a Fulgencio Montenegro nella cui clinica sono ricoverati Raimundo e Francisca qualche giorno in più per portare a termine la sua vendetta. Nel sanatorio, però, un infermiere sembrerà disposto a fare amicizia con Raimundo. Cercherà di aiutare Ulloa e la Montenegro a fuggire?



