Insigne vs D’Alessio/ Video, Lorenzo canta e Gigi palleggia

Lorenzo Insigne e Gigi D’Alessio sono amici da diverso tempo e oggi sui social network hanno deciso di voler far sorridere i loro fan. I due infatti si sono confrontati in una singolare sfida, calandosi l’uno nella specialità dell’altro. Se Lorenzo, talento del Napoli e della nazionale azzurra, ha cantato Annaré, Gigi invece ha provato a palleggiare. I risultati sono in entrambi i casi non molto confortanti, ma dimostrano come i due abbiano grande senso dell’umorismo e la voglia di far felici chi li segue. Lorenzo Insigne si è esibito in macchina, cantando uno dei grandissimi classici della musica napoletana, stonando ma riuscendo a portare a termine “l’esibizione”. Dall’altro lato invece Gigi D’Alessio ha iniziato a palleggiare, con risultati migliori del collega nello scambio di professione, dentro il salotto di casa sua dimostrando anche una certa sensibilità e un piede che magari qualche anno fa avrebbe potuto dire la sua sul rettangolo verde di gioco.

Insigne vs D’Alessio, la sfida lanciata dal cantante

Ma come è nata la sfida tra Lorenzo Insigne e Gigi D’Alessio in questo insolito scambio di professioni? Il cantante napoletano è stato il primo a postare sui social, taggando quello che ormai è diventato un suo grande amico. Gigi ha infatti palleggiato, sottolineando a Lorenzo: “Visto che io gioco a calcio, tu come canti?“. Immediata la riposta del calciatore azzurro, che ha specificato con grande simpatia: “Lui canta come io gioco a pallone“. Sicuramente i due sono usciti con un bel sorriso da questo emozionante siparietto, lasciando un sorriso sul volto dei loro sostenitori. Di recente Lorenzo Insigne e Gigi D’Alessio sono diventati anche grandi amici con il calciatore che era ospite della festa di compleanno del cantante, sfruttando anche una squalifica in campionato che gli permetteva questa uscita serale nel weekend.

Gigi D’Alessio palleggia

Visualizza questo post su Instagram Anzi, io so anche giocare a pallone 😂⚽😂⚽😂⚽ @lorinsigneofficial Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: Mar 11, 2019 at 11:48 PDT

Lorenzo Insigne canta

Visualizza questo post su Instagram Lui canta come io gioco a pallone😂😂😂😂😂😂😂 @lorinsigneofficial Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: Mar 11, 2019 at 9:30 PDT





