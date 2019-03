LUCA COBELLI/ Video, dopo la punizione pronto per l’esame finale? (Il Collegio 3)

Luca Cobelli è uno degli allievi della terza edizione de Il Collegio 3, il docu-reality di successo trasmesso in prima serata su Rai2. Durante l’ultima puntata di martedì 12 marzo 2019 tutti gli allievi si troveranno a dover superare l’esame finale dinanzi alla commissione di prof. Riuscirà il giovane milanese a convincere la commissione e a ricevere così il diploma? Cobelli è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione: entrato successivamente nella classe di allievi, il ragazzo ha avuto un diverbio con Luca Raina, il professore di Storia e Geografia. Durante una lezione, infatti, il prof l’ha sorpreso distratto e disinteressato all’argomento. Interrogato sulla cosa, Luca senza battere ciglio ha detto di non essere interessato alla cosa e di preferire di gran lunga di approfondire la cosa studiando sui libri a casa. La replica dell’allievo non è stata gradita dal prof così i due hanno cominciato a discutere fino a quando Cobelli ha deciso di lasciare l’aula. Il prof allora lo invita a rientrare e dopo una serie di tentennamenti Cobelli chiede scusa al prof Raina.

Chi è Luca Cobelli

Luca Cobelli ha solo diciassette anni e viene da Settimo Milanese. Il ragazzo è entrato nella classe de Il Collegio 3 insieme ad Alice De Bortoli durante la seconda puntata del docu-reality di Rai2. Ecco cosa ha raccontato di sè durante il video di presentazione: “Dicono che sono un tipo solare, sarà perché il sole bacia i belli?! Tengo molto ai miei capelli, sono una cosa fondamentale per me”. Luca è un ragazzo molto sicuro di sè, attento alla forma fisica e all’aspetto esteriore come lo sono del resto tutti i ragazzi della sua età. Un ragazzo definito narciso dalla stessa madre, che ha ammesso: “Luca è narciso, cura la sua immagine. A scuola, mi hanno riferito che ha un fan club”. Il ragazzo ha un rapporto particolare con la sua famiglia con cui vive una sorta di rapporto amore – odio come ha rivelato alle telecamere del programma di Rai2.

Luca Cobelli: “Con le ragazze ci so fare”

La famiglia è sicuramente molto importante per il giovane ragazzo de Il Collegio 3, che durante il video di presentazione ha raccontato di essere molto deciso nella vita e per questo motivo di vivere a volte dei forti contrasti: “Il rapporto con i miei genitori è un po’ di amore e odio. Io voglio fare quello che voglio. Adesso, a 17 anni, io voglio i miei spazi”. Un desiderio normale quello di Luca che, come tutti i ragazzi della sua generazione, vuole prendere un pò le distanze dalla famiglia per gestire e vivere i suoi spazi in totale libertà. Il ragazzo è consapevole di essere un piacione e non nasconde di essere molto corteggiato: “Con le ragazze ci so fare”, ma è anche bravo a fare il romantico se l’occasione lo richiede. L’ingresso nella scuola di Luca non è passato inosservato, visto che Giulia appena l’ha visto ha esclamato: “Finalmente avete trovato uno bello. Eureka!”. Ora però per Luca è arrivato il momento decisivo: riuscirà a superare l’esame finale?





