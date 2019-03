MARIA LEGROTTAGLIE, MAMMA SARAH ALTOBELLO/ Video,”sei la mia PocahonDas” (Isola 2019)

E’ un fiume in piena Maria Legrottaglie, la mamma di Sarah Altobello durante la diretta di lunedì 11 marzo 2019. Chiamata a fare la sua nomination, Sarah riceve una bellissima sorpresa: parlare con la mamma presente in studio a Cologno Monzese. “Siamo orgogliosi di te” dice Maria, che rivolgendosi alla figlia le dice una delle frasi più twittate della serata: “Sara, sei la mia pocahonDas”. “Sara stai facendo una bellissima Isola, papà, Giusy, Vito e Luca ti baciano! Bari è tutta con te, dove vado vado tutti mi chiedono di te” dice la mamma. “Ti vogliono tutti bene” dice la mamma di Sarah! La frase diventa nel giro di pochissimo tempo virale sui social con il pubblico completamente impazzito da questo simpaticissimo siparietto tra madre e figlia, che fanno divertire non solo il pubblico di Canale 5, ma anche i presenti in studio. “Mi fermano i pescivendoli e fruttivendoli” dice la mamma di Sarah Altobello, che rincuora la figlia dicendola che tutta la città di Bari è con lei! Clicca qui per vedere il video

La reazione del web

Maria Legrottaglie e Sarah Altobello regalano al pubblico de L’Isola dei Famosi 2019 uno dei siparietti più trash di questa quattordicesima edizione. La madre di Sarah Altobello conquista tutti, la stessa padrona di casa Alessia Marcuzzi che dice: “vi porto entrambe con me a Le Iene”. A pensare la stessa cosa è anche il pubblico da casa che sui social è letteralmente impazzito per la mamma di Sarah Altobello riportando molte delle frasi trash pronunciate durante la diretta. Eccone alcune per voi: “Sarah altobello detta pocaondas è il personaggio più positivo dell’isola grazie di esistere”, ma c’è anche chi non ha alcun dubbio considerando lo scambio tra Sarah e la madre come uno dei momenti più trash di sempre: “sei la mia poca honDas!” “Bari è con te, mi fermano i pescivendoli” BEST TRASH MOMENT DI TUTTA L’EDIZIONE INSIEME ALLA CADUTA DI OTELMA!”. C’è perfino chi arriva a proporre alla produzione la possibilità di far partire per l’Isola subito la madre di Sarah: “Buttate la madre di Sarah sull’isola insieme ai pescivendoli e I fruttivendoli. ORAH”, mentre un altro utente twitta “il trash con Sara è sempre assicurato”.

