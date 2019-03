Mariano Di Vaio sta male / Foto in ospedale: “Ci sentiamo indistruttibili e invece..”

Periodo difficile per Mariano Di Vaio. Dopo alcuni giorni di assenza dai social, che hanno lanciato l’allarme tra i suoi tantissimi fan, l’influencer è tornato sui social con uno scatto che ha alimentato questa preoccupazione. Nella foto in questione, l’ultima postata su Instagram, Di Vaio è steso in un letto d’ospedale con flebo attaccata al braccio. Il tutto è accompagnato da un lungo messaggio attraverso il quale spiega le motivazioni di questo ricovero. “Ed è così che va la vita! Ci sentiamo sempre fortissimi ed indistruttibili, e non vogliamo mai staccare del tutto dai problemi dai pensieri e dalle decisioni importanti, nemmeno quando ce ne andiamo in vacanza. Chi è come me ed ha questo “mindset” mi capirà.” esordisce Mariano Di Vaio che fa subito intuire di non essere in un periodo facile della sua vita.

Mariano Di Vaio sorprende: “5 anni fa ho rischiato il coma”

Mariano Di Vaio spiega come a volte si pretende troppo da se stessi e questo ha conseguenze importanti sulla propria salute. “Ma purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. – e spiega – Io aimé somatizzo i momenti difficili internamente e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma.” Rivelazioni importanti, che l’influencer cerca di ammortizzare spiegando “Mi ero promesso che ci sarei stato attento, non avrei esagerato, ma purtroppo sono fatto così e quando faccio qualcosa la faccio bene e non è mai semplice.” Di fronte alla preoccupazione dei tanti fan, Mariano Di Vaio però stempera e spiega di stare bene “mi sento già meglio e spero di tornare a casa in fretta! Vi voglio bene”.





